تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رولات الدجاج بالخضار الآسيوية



المقادير

2 كوب خضروات مشكلة

1 كوب قطع دجاج ، مسلوقة

2 ملعقة كبيرة صوص

عجينة باف باستري

1 بيضة مخفوقة

1 ملعقة صغيرة بذور سمسم ( حسب الرغبة )

ملح

فلفل

خطوات التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 400 درجة مئوية.

قومي بفرد عجينة الباف باستري على سطح به القليل من الدقيق ثم قومي بتقطيعها الى 4 مربعات.

في بولة متوسطة الحجم ضعي الخضروات و الدجاج و الصوص و الملح و الفلفل و قلبي حتى تمام الإختلاط.

قسمي مزيج الدجاج و الخضروات على مربعات العجين ثم قومي بلف العجين فوق الحشو.

ضع يرولات الدجاج في صينة قابلة للإستخدام في الفرن ثم قومي بدهنها بالبيض ثم وزعي السمسم عليها.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.

قدمي رولات الدجاج بالخضار الآسيوية مع الشوربة.

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