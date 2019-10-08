تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رول الدجاج بالجبن والثوم



المقادير

6 إلى 8 صدور دجاج مع جلدها

نصف كيلوجرام من الجبنة القشدية

صفار بيضتين

فصان من الثوم

زيت لقلي اللفافات

الصلصة

80 جرام دقيق و80جرام زبدة (تذوب الزبدة في قدر

يضاف إليها الدقيق ويخلطان معاً لمدة 7الى 8 دقائق)

4 أكواب من مرقة الدجاج

نصف كوب عود من الكرفس مفروم

ورقة لورا ورأس صغير من الثوم

رأس طماطم مفروم

بصلة واحدة مفرومة

2 الى 3 حبات من الفلفل الحلو

عود من الكراث المفروم

ملعقتان طعام من الكاتشاب

خطوات التحضير

تغلى مرقة الدجاج مع الخضار المذكورة أعلاه حتى تنضج الخضار وتصبح طرية.

تصفى الخضار وتستعمل الصلصة لخلطها مع مزيج الدقيق والزبدة. يضاف من ثم معجون البندورة (الطماطم) للحصول على صلصة.

تستعمل مطرقة اللحم لتسطيح صدور الدجاج قبل بسط مزيج الجبنة القشدية فوق كل صدر.

تلف الصدور في شكل لفافات وتربط جيداً بواسطة الخيط قبل قليها في القليل من الزيت حتى تصبح وردية اللون من كل الجهات.

تخرج اللفافات من المقلاة وترصف في صينية.

وتخبز لمدة 30 دقيقة أو أقل في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تصبح اللفافات وردية اللون وداخلها ناضج.

ينزع الخيط عن كل لفافة، وتقطع كل واحدة إلى قطعتين.

تقدم قطع الدجاج مع الصلصة المحضرة والخضار .

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مسقعة الدجاج بالبشاميل