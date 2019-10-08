تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رول الدجاج بالجبن و المشروم

يحتوي الدجاج على نسبة عالية من البروتين و التي يحتاجها الجسم بالاضافة الى المشروم و الفلفل و الموزاريلا لاضافة طعم لا يقاوم.

المقادير

" تكفي ٤ أشخاص "

1/2 كيلو دجاج بانيه ،مفروم

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة

2 ثمرة فلفل الوان ، مقطع

1/2 كوب كبير مشروم ، مقطع

جبن موزاريلا مبشور ( الكمية حسب الرغبة )

1 بيضة

3 ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام ) بقسماط مطحون

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام ) زيت

رشة ملح

رشة فلفل اسود مطحون

رشة كاري

رشة بابريكا

رشة بودرة بصل

خطوات التحضير

في بولة متوسطة الحجم يوضع الدجاج و الملح و الفلفل و الكاري و البابريكا و يقلب جيدا حتى تختلط المكونات معا.

يوضع البيض و البقسماط على الدجاج المفروم و يقلب جيدا.

في مقلاة على نار متوسطة يوضع البصل و الفلفل الملون و المشروم و يقلب باستمرار حتى يصبح طري و يتغير لونه قليلا.

تدهن ورقة فويل ( المونيوم ) بالقليل من الزيت ثم يفرد مزيج الدجاج المفروم و المشروم في المنتصف ثم توضع الموزاريلا على الوجه.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نلف الفويل على الحشو مع الضغط عليه برفق حتى يصبح على شكل رول ثم يوضع في صينية قابلة للاستخدام في الفرن مدهونة بالقليل من الزيت.

توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.

يرفع ( يزال ) الفويل من على الدجاج ثم يدهن بالصوص المفضل و يوضع تحت الشواية في الفرن حتى يتحمر الوجه و يقدم ساخنا.



سر نجاح رول الدجاج:

تتبيل الدجاج بكمية التوابل المحددة و التي تناسب كمية الدجاج.

وضع مزيج الدجاج المفروم في الفويل و لفه مع الضغط برفق حتى يتماسك مزيج الدجاج جيدا و يصبح على شكل رول عند تقديمة.

فوائد الدجاج:

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يحتوي الدجاج على نسبة عالية من البروتين و التي يحتاجها الجسم لبنائة.

يحتوي الفلفل الملون على فيتامين A , C و الذي يعتبر من اهم مضادات الاكسدة و التي تقي من الاصابة بالالتهابات.

السعرات الحرارية في رول الدجاج :

يحتوي رول الدجاج ( 500 جرام ) ( 1/2 كيلو ) على 217 سعر حراري.

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