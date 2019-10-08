تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شيش كرات الدجاج بالصوص الحار



المقادير

نصف كيلو صدور دجاج مفروم

1 حبة بصل مفروم

1 بيضة

2 معلقة كبيرة دقيق

4 معلقة كبيرة بقسماط

ملح

فلفل أسود

ثوم بودرة

بصل

بودرة

ماء مغلي

أسياخ خشبية

الصوص:

3 معلقة كبيرة بصل مفروم

2 معلقة كبيرة فلفل حار مفروم

3 معلقة كبيرة زيت

نصف كوب شوربة

ملح

فلفل أسود

شطة

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خطوات التحضير

توضع الدجاج في وعاء، ويضاف إليها البصل و البيض والبقسماط، وتخلط جيدا.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وبودرة البصل، وتخلط جيداً حتى تتجانس.

يشكل الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم مع الضغط عليها جيداًلتتماسك.

توضع كرات الدجاج في الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ثم ترفع من الماء.

ترص كرات الدجاج في الأسياخ الخشبية، وتوضع جانبا.

يوضع الزيت في وعاء على النار، حتى يسخن، ثم يوضع فيه البصل، ويقلب حتى يذبل.

يضاف إليه الفلفل الحار، ويقلب مرة أخرى، ثم يتبل بالملح والفلفل الاسود والشطة.

توضع فيها أسياخ الدجاج، ويضاف إليها الشوربة.

تغطى، وتترك على نار هادئة حتى تنضج.

ترفع من على النار، وتوضع في الطبق.

يصب الصوص على كرات الدجاج، وتقدم ساخنة.

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