تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج بالصوص الأبيض

صدور الدجاج من الأطباق المنتشرة في مطابخ كل الدول، وتحضر بطرق مختلفة ومتنوعة حيث يمكن أن تكون مشوية أو مقلية أو في الفرن أو مع أنواع مختلفة من الصوصات الشهية

المقادير

"تكفي 6 أشخاص"

6 شرائح دجاج فيليه

2 كوب كريمة طبخ

1 كوب مشروم طازج شرائح

1 حبة بصل مفروم

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" مستردة

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 معلقة صغيرة بودرة بصل

2 معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود

بقدونس مفروم للتزيين



خطوات التحضير

في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت والزبدة حتى يسخن "يقدح".

نضع شرائح الدجاج في المقلاه، ونقلبها على الجانبين حتى تكتسب لون ذهبي فاتح، ثم نرفعها جانباً.

في نفس المقلاه، نضع البصل والثوم، ونقلبهم حتى يذبل البصل ويلين.

نضيف المشروم، ونقلبه لمدة 5 دقائق حتى يتشوح.

نذيب المستردة في كريمة الطبخ، ونضيفها للمقلاه، ونقلب جيداً.

نعيد شرائح الدجاج في المقلاه،ونتبلها بالملح والفلفل الأسود، ونقلب جيداً.

نغطي المقلاه، ونتركها لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.

نضع صدور الدجاج في الطبق، ونصب فوقها الصوص، ونُزينها بالبقدونس.

نقدم صدور الدجاج بالصوص الأبيض ساخنة مع الأرز.

سر نجاح صدور الدجاج بالصوص الأبيض:

للحصول على صوص كثيف القوام، يمكن إضافة نصف كوب من الحليب أو الماء مذاب فيه 1 ملعقة كبيرة نشا.

يمكن استبدال المستردة برشة قرفة ناعمة، ويمكن الإستغناء عنها.

فوائد صدور الدجاج بالصوص الأبيض:

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هذه الوصفة مناسبة لمن يرغبون في زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين.

يحتوي كل ربع كيلو من الدجاج بالصوص الأبيض على 650 سعر حراري.

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