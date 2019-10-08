تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لوف اللحمة

القاهرة - لايف ستايل
لوف اللحمة بالخضار من الوصفات اللذيذة و التي تعتبر وجبة غذائية متكاملة العناصر و التي يمكنك تقديمها مع الأرز
المقادير
" تكفي 4 أشخاص "
1/2 كيلو لحم بتلو ، مكعبات
2 ثمرة بطاطس متوسطة ، مكعبات
1 ثمرة طماطم متوسطة ، مكعبات
1 ثمرة فلفل رومي ، مكعبات
ملح
فلفل أسود مطحون
ورق لورى
حبهان
2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة
ورق فويل
خطوات التحضير
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة حرارة مئوية.
في صينية فرن كبيرة الحجم نضع اللحم و الطماطم و الفلفل الملون و البطاطس و البصل.
يضاف ورق اللورى و القرنفل و الحبهان و الملح و الفلفل و يقلب المزيج برفق.
في صينية فرن أخرى نقوم فرد ورق الفويل عليها ثم ندهنه ب 2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة ثم نضع مزيج اللحم و الخضروات.
تغلق ورقة الفويل فوق مزيج اللحم و توضع في الفرن لمدة 45 دقيقة.
و تقدم مع الأرز الأصفر بالكركم و سلطة الفلفل الملون بالمايونيز.
سر نجاح لوف اللحمة :
تقطيع اللحم الى مكعبات.
وضع جميع مكونات الوصفة ني في ني.
فوائد لوف اللحمة :
تحسن من الحالة المزاجية.
العلاج و الوقاية من فقر الدم.
تقوية الأعصاب و العضلات.
تعزيز مناعة الجسم.
السعرات الحرارية في اللحمة :
يحتوي ال 100 جرام من اللحم البتلو المطبوخ على 149 سعر حراري
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