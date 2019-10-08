تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لوف اللحمة

لوف اللحمة بالخضار من الوصفات اللذيذة و التي تعتبر وجبة غذائية متكاملة العناصر و التي يمكنك تقديمها مع الأرز

المقادير

" تكفي 4 أشخاص "

1/2 كيلو لحم بتلو ، مكعبات

2 ثمرة بطاطس متوسطة ، مكعبات

1 ثمرة طماطم متوسطة ، مكعبات

1 ثمرة فلفل رومي ، مكعبات

ملح

فلفل أسود مطحون

ورق لورى

حبهان

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة

ورق فويل

خطوات التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة حرارة مئوية.

في صينية فرن كبيرة الحجم نضع اللحم و الطماطم و الفلفل الملون و البطاطس و البصل.

يضاف ورق اللورى و القرنفل و الحبهان و الملح و الفلفل و يقلب المزيج برفق.

في صينية فرن أخرى نقوم فرد ورق الفويل عليها ثم ندهنه ب 2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة ثم نضع مزيج اللحم و الخضروات.

تغلق ورقة الفويل فوق مزيج اللحم و توضع في الفرن لمدة 45 دقيقة.

و تقدم مع الأرز الأصفر بالكركم و سلطة الفلفل الملون بالمايونيز.



سر نجاح لوف اللحمة :

تقطيع اللحم الى مكعبات.

وضع جميع مكونات الوصفة ني في ني.

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فوائد لوف اللحمة :

تحسن من الحالة المزاجية.

العلاج و الوقاية من فقر الدم.

تقوية الأعصاب و العضلات.

تعزيز مناعة الجسم.

السعرات الحرارية في اللحمة :

يحتوي ال 100 جرام من اللحم البتلو المطبوخ على 149 سعر حراري

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