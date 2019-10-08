تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكبيبة الحارة بالنعناع

لمحبي الأكلات الحارة تعرف على طريقة تحضير الكبيبة الحارة بالنعناع وسر الحصول عليها هشة وطرية

المقادير

*يكفي 6 أشخاص *

مقادير عجينة الكبيبة :



نصف كيلو لحمة مقطعة شرائح ( 500 جرام)

2 ونصف كوب كبير برغل ناعم

1 حبة كبيرة بصل مقطعة 4 أجزاء

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود

1كوب كبير ورق نعناع طازج

مقادير الحشو :

نصف كيلو لحم مفروم (500 جرام)

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سمن لين

2 حبة بصل كبيرة مفرومة

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بهارات لحم

ربع كوب كبير صنوبر

ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في إعداد المقادير

طريقة عمل الكبيبة



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خطوات التحضير

تحضير عجينة الكبيبة : نحضر إناء لنقع البرغل ،نضع فيه البرغل الناعم ونغطيه بالماء لمدة 30 دقيقة ، ثم نقوم بتجفيفه تمامًا بإستخدام قماشة بيضاء

نحضر مفرمه اللحم ، ونفرم فيها اللحمة،و النعناع ، و البرغل بعد نقعه ، و بصلة مقطعة 4 أجزاء معًا داخل مفرمة اللحم مرتين حتى نحصل على خليط عجينة الكبيبة المتماسك واللين القوام

نجمع خليط عجينة الكبيبة المفروم من المفرمة ونضعه داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى ترتاح ونذهب لتحضير الحشو

حشو الكبيبة : نحضر مقلاه ونضع فيها السمن ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ،ثم نضيف لها اللحم المفروم ونرفع النار من متوسطة لعالية ونقلب بملعقة خشبية حتى يتحمر اللحم ويجف تمامًا ويصبح لونه بني ثم نضيف البصل المفرومة ونستمر في التقليب حتى يتحمر البصل ويذبل تمامًا ثم نرفع المقلاه عن النار ، ثم نضيف الفلفل الأسود ،و بهارات اللحم ، و الملح ،و الصنوبر ، ونقلبهم معًا حتى تختلط وتتشرب اللحمة بالتتبيلة ، بذلك أصبح الحشو جاهز

نحضر عجينة الكبيبة لنبدأ في تشكيلها ، نبل اليد بماء بارد ثم نشكل العجين إلى كرات ثم نشكل فجوة داخل كرة عجين ونضع فيها 1 ملعقة صغيرة من حشو الكبيبة ، ثم نغلق كرات العجين جيدًا ونشكلها على شكل بيضاوي

نحضر مقلاه بها زيت للقلي على نار متوسطة ونتركها حتى يسخن الزيت ، ثم نضع كرات الكبيبة في الزيت مع التقليب على جميع الجهات لدقائق قليلة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات

نخرج الكبيبة من الزيت على مناديل مطبخ لإمتصاص الزيت منها

الان الكبيبة الحارة بجانب الكاتشب

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