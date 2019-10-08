شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب تشنج عضلة الساق؟ والان مع التفاصيل

تهاجم تقلصات باطن الساق البعض خاصة ليلاً. فما أسبابها؟ ومتى تستلزم استشارة الطبيب؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قال المركز الألماني للتوعية الصحية، إن لتقلصات باطن الساق أسباب عدة، منها بذل مجهود بدني بشكل غير مألوف مثل الإفراط في ممارسة الرياضة.

وأضاف المركز أن تقلصات باطن الساق ترجع أيضاً إلى نقص المغنيسيوم، أوالسوائل، أوقلة النوم والتعرق الشديد، بالإضافة إلى التدخين، وشرب الكحول.

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وأحياناً تكون تقلصات باطن الساق من مضاعفات بعض الأدوية مثل المُليّنات، والأدوية المدرة للبول، وحاصرات بيتا، وحبوب منع الحمل.

وقد تنذر تقلصات باطن الساق بمرض خطير مثل قصور الكلى، أو اعتلال الأعصاب المتعدد، أو مرض الشريان المحيطي، أو التصلب الجانبي الضموري، والذي يقترن بضمور العضلات وتصلبها.

ويجب استشارة الطبيب لتحديد سبب هذه التقلصات، خاصة إذا كانت شديدة ومتكررة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الوخز، أو الخدر.