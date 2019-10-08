شكرا لقرائتكم خبر عن كندي-أمريكي وسويسريان يحصلون على نوبل في الفيزياء لأبحاثهم عن تاريخ الكون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الثلاثاء، أن جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019 سيتم تقاسمها بين جيمس بيبلز وميشال مايور وديدييه كيلوز بحثًا عن تاريخ الكون وبنيته.

وكانت نوبل للطب قد منحت الاثنين لعالمين مولودين في الولايات المتحدة ويليام كيلين وجريج سيمينزا، بالإضافة إلى العالم البريطاني بيتر راتكليف، لاكتشافاتهما عن مدى شعور الخلايا بالتكيف مع توافر الأوكسجين.

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هذا العام، سيتضمن أسبوع نوبل جائزة في الكيمياء- سيعلن عنها يوم الأربعاء- فائزان بجائزة الأدب، وجائزة نوبل للسلام المرموقة وجائزة الاقتصاد.

سيتم منح جوائز الأدب ذات الرأسين لهذا العام يوم الخميس وسيتم الإعلان عن جائزة السلام يوم الجمعة. سيتم منح جائزة الاقتصاد يوم 14 أكتوبر.

تم تعليق جائزة الأدب لعام 2018 بعد فضيحة هزت الأكاديمية السويدية، ولكن تخطط الهيئة لمنحها هذا العام، إلى جانب الإعلان عن الفائز بجائزة 2019.

تقدر جائزة نوبل هذا العام بمنحة نقدية بقيمة 9 ملايين كرونر (918،000 دولار) وميدالية ذهبية ودبلوم، ويحصل الفائزون على الجوائز في احتفالات أنيقة في ستوكهولم وأوسلو في 10 ديسمبر، وهي الذكرى السنوية لوفاة نوبل في عام 1896.