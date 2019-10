أجمل 10 مدن في سويسرا يُمكن زيارتها خلال شتاء 2019 من بينها برن وغواردا

في حين أن سويسرا من البلدان غير الساحلية والصغيرة نسبيا، إلا أنها تحتوي قدر كبير من الجمال الطبيعي الخلاب والتنوع الثقافي المذهل (لكونها من البلدان التي تمتلك أربعة لغات رسمية بكل ما تحويه كل منها من تراث ثقافي متنوع) مما يجعلها واحدة من الوجهات السياحية المفضلة في أوروبا، وخاصة خلال موسم الشتاء، ويمكنك أن تلاحظ التنوع الثقافي والجمال الطبيعي المبهر الذي يميز سويسرا في كل مكان، بما في ذلك المدن السويسرية الجميلة والتي تحتوي على مناطق جبلية ساحرة ومروج خضراء ومسارات وطرق وسط الطبيعة تملئها الزهور، إلى جانب المناطق الطبيعية الخلابة التي تحيط بالبحيرات.

فيما يلي مجموعة من أجمل المدن والبلدات السويسرية التي يمكنك زيارتها في شتاء 2019:

برن (Bern):

تقع العاصمة السويسرية برن والتي يحيط بها نهر آري الشهير، في الجزء الغربي الأوسط من البلاد، وتشتهر بأنها موقع تراث عالمي لليونسكو، وبأنها موطن لأروقة جميلة يعود تاريخها إلى العصور الوسطى إلى جانب العديد من النوافير التاريخية التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن السادس عشر، ومن بين أشهرها على الإطلاق نافورة " Kindlifresserbrunnen".

غواردا (Guarda):

تقع غواردا على ارتفاع 1650 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة جبال انجادين السفلى (Lower Engadine mountains) في جريسنس كانتون (Graubünden canton)، وهي قرية صغيرة نائية تشتهر بأنها موطن لمجموعة جميلة من المنازل التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن السابع عشر، ولقد حصلت القرية على جائزة Wakker Award لنجاحها في الحفاظ على تراثها المعماري، غواردا تشتهر بجمالها الطبيعي وبأنها الموقع الذي دارت فيه أحداث كتاب الأطفال الشهير Schellen-Ursli (1945) للكاتبة سيلينا شونيز (Selina Chönz) وألوي كاريجيت (Alois Carigiet)، غواردا تستضيف أيضا على مدار العام مجموعة رائعة من الفاعليات والمناسبات السنوية مثل فاعلية تشالاندامارز (Chalandamarz) في مارس من كل عام.

إنترلاكن (Interlaken):

تتميز بلدة إنترلاكن بموقعها المميز بين بحيرتين، بحيرة ثون (Lake Thun) وبحيرة برينز (Lake Brienz)، وتحيط بها بعض من أعلى القمم الجبلية في سويسرا، مما يجعلها موقع طبيعي خلاب، إنترلاكن تشتهر أيضا بأنها قاعدة مثالية للرحلات الاستكشافية وسط الطبيعة أو النزهات الخلوية.

لوسرن (Lucerne):

تقع مدينة لوسرن في منطقة وسط سويسرا، وهي مدينة تاريخية رائعة تطل على بحيرة لوسيرن التي تعد وجهة مفضلة لزوار المدينة، كما تشتهر أيضا بأنها موطن لمجموعة رائعة من المنازل التاريخية، لوسرن تحتوي أيضا على العديد من المعالم التاريخية البارزة التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى مثل جسر تشابل (Kapellbrücke).

مونترو (Montreux):

مونترو هي بلدة جميلة ومنتجع سياحي رائع يقع على امتداد بحيرة جنيف الشهيرة في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، وهي المنطقة المتحدثة باللغة الفرنسية في سويسرا، وتوفر مونترو طرق ومسارات ساحرة للتنزه تصل إلى الحديقة وتحيط بها الزهور والأشجار الغريبة، كما توفر إطلالة خلابة على منطقة جبال الألب، وتفتخر مونترو أيضا بأنها موطن لمجموعة رائعة من المعالم التاريخية التي تستحق المشاهدة مثل قلعة شاتو دي شيلون (Château de Chillon) التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث عشر.

موركوت (Morcote):

تعد بلدة موركوت واحدة من أجمل البلدات السويسرية المطلة على بحيرة لوغانو وهي إحدى قرى الصيد السابقة وتوجد على جانب أحد التلال الشهيرة في المنطقة، وتوفر البلدة أزقة ساحرة لاستكشافها وإطلالة رائعة على بحيرة لوغانو الشهيرة إلى جانب مجموعة لا بأس بها من المعالم السياحية التي تستحق المشاهدة مثل برج الجرس بكنيسة سانتا ماريا ديل ساسو التاريخية، وحديقة شيرر (Parco Scherrer) التي تشتهر بأنها موطن لمجموعة رائعة ومتنوعة من النباتات المتوسطية والآسيوية والهياكل المعمارية الجميلة وتتضمن منحوتات يونانية والمعبد المصري.

سوليو (Soglio):

تقع سوليو في كانتون غراوبوندن الجنوبية وهي المنطقة الناطقة باللغات الألمانية الرومانشية، والإيطالية، وهي بلدة سويسرية جميلة محاطة بالجبال وتشتهر بشوارعها الجميلة المرصوفة بالحصى، وبأنها موقع لكنيسة سانت لورينزو التاريخية، وفندق Palazzo Salis التاريخي الجميل، ومن بين أشهر المعالم المميزة الأخرى في سوليو طريقVia Panoramica، وهو طريق يمر بمجموعة رائعة من المناطق الطبيعية الخلابة ويزينه النباتات البرية.

ستين أم رهين (Stein am Rhein):

ستين أم رهين تمثل كل ما قد يتخيله المرء في قرية سويسرية جميلة فهي موطن لمناطق طبيعية خلابة إلى جانب مجموعة كبيرة من الأبنية والهياكل المعمارية التي يعود تاريخ بنائها إلى القرون الوسطى ومعظمها يتميز بواجهة ملونة رائعة، وتقع بلدة ستين أم رهين التي تعرف أيضا باسم جوهرة بحيرة أونترسي (Jewel on the Untersee) عند النقطة التي تمتزج فيها بحيرة كونستانس مع نهر الراين في منطقة كانتون شافهاوزن الشرقية، وتشتهر بأنها موطن لقلعة شهيرة من العصور الوسطى تعرف باسم قلعة " Hohenklingen Castle".

وينجن (Wengen):

وهي قرية جبلية جميلة لا يمكن الوصول إليها إلا بالقطار ويحيط بها مجموعة من أعلى القمم الجبلية في البلاد، وتشتهر وينجن بأنها موطن لمناطق طبيعية خلابة، ومنازل خشبية تاريخية وشاليهات وفنادق جميلة، وتوصف القرية بأنها قاعدة مثالية لاستكشاف المنطقة الجبلية المحيطة، ووجهة مثالية لممارسة رياضات مثيرة مثل الطيران الشراعي والإبحار في النهر.

زيرمات (Zermatt):

تعد مدينة زيرمات واحدة من أشهر منتجعات التزلج في أوروبا كما تشتهر هذه المدينة الجميلة التي تخلو من السيارات بأنها الأعلى في أوروبا وبأنها صاحبة واحد من أطول مواسم التزلج في المنطقة حيث يمكن الاستمتاع بعطلة تزلج في زيرمات على مدار العام، وتقع المدينة عند قاعدة جبل ماترهورن الشهير الذي يعد واحد من أشهر الوجهات السياحية في سويسرا، كما تشتهر أيضا بأنها موطن لمجموعة رائعة من منتجعات التزلج والفنادق السياحية والمطاعم الرائعة التي تتضمن مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان.



