باسم سمير يوضح يحذر من مشاكل الأسنان وكيفية الوقاية منها

أوضح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا العديد من النصائح للحفاظ على صحة الأسنان ، قائلا: إن صحة الأسنان هي من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث تتعرض الأسنان للكثير من المشاكل والتي من بينها تسوس الأسنان الذي يسبب الكثير من الآلام لصاحبه، والمحافظة على بقاء الأسنان صحية وسليمة ليس من الأمور الصعبة كما يظن الكثير، بل هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها للحفاظ على صحة الأسنان وجعلها قوية وخالية من المشاكل والآلام.



وقال الدكتور باسم سمير أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تدمير الأسنان وتعرضها إلى التسوس بشكل سريع، ومن أهم تلك الأسباب هي عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بشكل دوري بعد كل وجبة ، والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والسكريات كالحلوى وأيضًا المثلجات ، والإكثار من تناول العصائر المحلاة ، وتراكم البكتيريا على الأسنان لفترات طويلة يجعلها عرضة للتسوس.



وقدم باسم سمير العديد من النصائح التي يجب على كل شخص إتباعها من أجل المحافظة على صحة الأسنان والفم بشكل عام، وأيضًا اللثة، وهذه النصائح في حال إتباعها لن يشتكي الإنسان من آلام الفم والأسنان على الإطلاق، ومن أهم تلك النصائح تنظيف الأسنان بالفرشاة فهى من الأمور الهامة جدًا والتي يجب إتباعها من أجل الوقاية من أمراض الأسنان وتسوس الأسنان هو الاهتمام الجيد بتنظيف الأسنان بشكل دوري، حيث لابد من غسل الأسنان ثلاثة مرات على مدار اليوم أي ما يعادل بعد كل وجبة من وجبات الطعام.

ونصح باسم سمير بإستخدام الخيط لتنظيف الأسنان حيث يعتبر الخيط من الأمور التي يجب إتباعها من أجل المحافظة على صحة الأسنان أيضًا هي لابد أن يتم تنظيف الأسنان بشكل دوري بواسطة استخدام الخيط الناعم الطبي والمخصص لتنظيف الأسنان والخيط هو الأفضل لأنه يصل إلى المناطق التي توجد بين الأسنان بشكل دقيق وبالتالي التخلص من بقايا الأطعمة العالقة بين الأسنان وبعضها البعض.

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