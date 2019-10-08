أحمد عاصم يوضح أسباب فشل عملية الحقن المجهري

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية أن أول الأسباب هو أن عملية النقل للجنين لداخل الرحم لم تكن كفء، فبالتالي لم يتم حدوث الحمل ، أو وجود حالة من عدم التوازن للصبغيات ووجود عدد غير منتظم للكرموسومات، مما ينجم عنه تشوهات جزئية ووراثية للجنين، بالإضافة الى أن يكون هناك ضعف للجنين، الأمر الذي يحول بين الإلتصاق الصحيح للجنين ببطانة الرحم.



وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن من ضمن الأسباب التى تؤدى الى فشل الحقن المجهرى وجود أفات سطحية بارزة بتجويف الرحم، أو إصابة الأم بندبات بالرحم، أو أورام رحمية سواء ليفية أو حميدة، مما يؤدي إلى خلق بيئة غير ملائمة لزراعة الجنين، أو إصابة الأم بضعف في جهازها المناعي الأمر الذي يتسبب في فشل عملية الزرع، بالإضافة الى ضعف بطانة الرحم، حيث تكون رقيقة ويقل سمكها عن 9 ملل، أثناء ذروة التحفيز أي بوقت شروع إفراز هرمون البروجسترون.



وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن هناك مواجهة صعوبة في تقنية نقل الجنين، هذه الصعوبة لا يمكن أن ننكرها، فليس جميع الأطباء يمتازون بالمهارة في إجراء تلك الخطوة، ويوجد عدد من الأعراض التي يمكن أن تنتبه الزوجة أو الزوج لها بفشل هذه العملية، أهم هذه الأعراض أن يحدث للمرأة نزيف دموي في نفس ميعاد دورة الحيض.

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وأشار الملا أن أعراض فشل الحقن المجهرى ألا تشعر المرأة بوجود تقلصات بالرحم، ولا تشعر أيضاً ببعض آلام بالظهر بعد إجراء خطوة غرس الجنين، هذه العلامة تعد من أهم علامات فشل العملية التي لابد من الإنتباه جيداً لها

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