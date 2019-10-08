أم 4 أطفال تحرق نفسها في ميدان عام وسط بيروت

قد يدفع، تردي الأحوال المادية للبعض إلى الإقدام على أغرب الأعمال وأكثرها تناقضًا، فإما تكون إجرامًا مرعبًا أو بؤسًا محزنًا، ومابينهما صراع مرير على كسب لقمة العيش، قد لا يحالفه الحظ كثيرًا، وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمام المجتمعي بمثل هذه الحالات في كافة الدول.

ووفق صحيفة النهار اللبنانية، حدثت القصة في إحدى ساحات العاصمة بيروت، حيث حاولت سيدة إحراق نفسها في ساحة الشهداء، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وكادت أن تلقى حتفها حرقًا، بعد أن صبت مادة قابلة للاشتعال على جسدها، وأخرجت ولاعة للقيام بالجريمة.

قالت الصحيفة، إن ما منع إتمام الواقعة التي كادت تتحول لمأساة كبيرة، هو تواجد متظاهرين في ساحة شهداء بيروت، والذين قاموا بمنعها من من الإقدام على فعلتها، وأخذوا أدوات الإشعال، وأخذتها السيدات بعيدًا، لتقوم بتغيير ملابسها المبتلة بالسائل الخطر.

وقالت السيدة إنها لا تملك المال الكافي لتسجيل أطفالها الأربعة في المدرسة.

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وتجمع العشرات من المتظاهرين في ساحة الشهداء رفضًا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان، مطالبين الدولة بإيجاد الحلول السريعة للخروج من الأزمة الحالية

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