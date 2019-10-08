فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربية الكلاب من الهوايات التى يفضلها عدد كبير من الناس، ولكن يجهل البعض أن هناك أمراض كثيرة قد تنتقل للإنسان عن طريق الاختلاط بالكلاب مما يؤثر على الصحة وعلى الجهاز المناعى، ووفقا لما ذكره موقع kidshealth فإن أبرز الأمراض التى تنتقل من الكلب للإنسان هى: 1ـ داء الكلب، مرض فيروسى ينتقل من الكلب للإنسان عن طريق العض أعراضه: التهاب شديد قد يؤدى إلى الوفاة 2ـ الجيارديا، طفيليات تنتقل للكلب ثم للإنسان أعراضه: اضطراب فى الجهاز الهضمى وتغيير لون البراز. Advertisements 3ـ السعفة، عدوى فطرية تصيب جلد الكلب وتنتقل للإنسان أعراضه: بقع والتهابات شديدة فى الجلد 4ـ عدوى السالمونيلا أعراضه: اضطراب معوى وتسمم الدم، وقد يتسبب فى إجهاض السيدات الوقاية -الكشف الدورى على صحة الكلب والتأكد من عدم إصابته بالأمراض -الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين باستمرار -تجنب لمس الكلب مباشرة.

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