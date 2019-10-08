تساؤلات في ذهن الطفل قد تتحول إلى اضطرابات نفسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - إن الطفل يبقى مشغول الفكر ومضطرب العقل ومرتبكاً إلى أن يقتنع 100 في المائة بالأجوبة التي يتلقاها من أي مصدر كان حول التساؤلات التي تدور في ذهنه، ومن ثم يلقيها هو على بساط الحديث مع أحد ما، ولكن انحناءة الرأس التي تظهر بأنه متفق مع رأي من الآراء لا يعني بالضرورة أن الطفل قد قبل ما تم شرحه من قبل طرف من الأطراف حول تساؤل يدور في ذهنه. معهد «كريانسا» البرازيلي المختص بشؤون الأطفال اعتبر أنّه إذا لوحظ أن الطفل ما زال يظهر ارتباكاً في الموقف أو اضطراباً نفسياً، فذلك يعني أن هناك أمراً من الأمور أو تساؤلاً من التساؤلات التي ما زالت عالقة بين عالم التصديق وعالم التكذيب، فإذا مال لعالم التصديق، فكل علامات الاضطراب تتوقف وتعود الأمور إلى طبيعتها، في حين أن الخطر هو وقوعها في عالم التكذيب أو تعلقها في الحد الذي يفصل بين عالمي التصديق والتكذيب.

تساؤلات تسبب اضطرابات نفسية للطفل

لماذا هو ذكر وهي أنثى، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه اسم الهوية الجنسية للطفل فهو يريد معرفة ذلك، ولكن غالباً ما تكون الأجوبة والشروحات مستعصية على الكثيرين، ويكون الأمر بحاجة لاختصاصي تربوي لتفادي أي اضطراب نفسي.

التقلبات المزاجية عند الأطفال تؤدي إلى مشكلة التبول الليلي أثناء النوم. فالطفل لا يفهم لماذا تعاقبه أمه بشدة أحياناً عندما يتبول ليلاً، علماً بأنه لا يفعل ذلك بشكل مقصود. المعالجة ضرورية لمنع اضطرابات نفسية محتملة.

الشعور باللذة أثناء لمس الأعضاء التناسلية، وبخاصة الذكور، يميلون إلى اللعب بأعضائهم الجنسية، لأن ذلك يمنحهم نوعاً من اللذة، وقد ينشأ اضطراب نفسي أو قد لا ينشأ بسبب هذه الناحية.

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كيف جاء إلى الحياة ، أي التفكير في العلاقة بين الأب والأم. هذا يعتبر من التساؤلات الكبيرة في ذهن الطفل، وإن لم يتم شرحها بشكل عقلاني وغير مرتبك، فإنه قد يعاني من اضطرابات نفسية. لا يمكن الكذب أبداً في الإجابة عن هذا التساؤل الخطير.

العاطفة الموزعة بين الأب والأم، فهو يرتبك في كثير من الأحيان في عواطفه بين حب الأم وحب الأب. فهل تميل هذه العاطفة إلى الأب أكثر أم إلى الأم. هنا ليس من الضروري إعطاء شروح عند طرح هذا التساؤل، بل على الأبوين إفهام الطفل منذ الصغر أن مقام الأب والأم متساوٍ، ويجب حب الاثنين بالدرجة نفسها.

عندما يعلم بوجود الموت، يبدأ بالاضطراب والارتباك بسبب خوفه على أمه أو أبيه، أو إخوته الذين قد يموتون قريباً من وجهة نظره. هنا يجب شرح هذا الأمر بشكل وافٍ للأطفال حول أن الإنسان يأتي إلى الحياة ولكنه ليس خالداً فيها.