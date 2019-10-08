علاجات طبيعية لحكّة الجلد أثناء الحمل تعرفي عليها

القاهرة - لايف ستايل حكّة الجلد متوسطة الشدة من الأمور الطبيعية خلال الحمل وخاصة حول منطقة البطن. وتفيد التقارير الطبية بأن 20 بالمائة من الحوامل تشتكين من الحكّة. وتؤثر 3 عوامل على حكّة البشرة: تمدد الجلد مع زيادة حجم البطن، والتغيرات الهرمونية، وجفاف الجسم. ويمكنك تخفيف الحكّة أثناء الحمل بواسطة: * وضع كمّادات باردة على مناطق الحكة لمدة 10 دقائق. * استخدام كريم مرطّب للبشرة خالٍ من المواد الكيميائية والروائح. Advertisements * فرك البشرة بعجين من دقيق الشوفان المطحون والمخلوط بالماء. قد يهمك أيضاً :

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