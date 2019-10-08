أخطاء مكياج تجعلك تظهرين أكبر سناً تعرفي عليها

تعتمد الكثير من النساء على المكياج لإخفاء العيوب والظهور بمظهر أكثر شباباً، ولكن بعضهن يستخدمن منتجات وتقنيات خاطئة تظهرهن أكبر سناً.

فيما يلي 6 أخطاء ترتكبها النساء أثناء وضع المكياج، تؤثر سلباً على مظهرهن، بحسب صحيفة ميرور أونلاين البريطانية:

1- تجاهل ترطيب البشرة

بحسب خبير المكياج بول بانويل، فإن عملية الترطيب تساهم بشكل كبير في الحفاظ على شباب البشرة وإبطاء شيخوختها. يقول بول: "يمكنك استخدام مرطب عالي الكثافة، أو استخدام مشروب الكولاجين الرائد الذي يتكون من الفيتامينات والمعادن التي تحافظ على صحة البشرة."

2- وضع الكثير من المكياج

يمكن أن يؤدي الإفراط في وضع منتجات المكياج التي تعتمد على الزيوت، إلى انسداد المسام. وأوصى بول بانويل، بالتخفيف من كمية المكياج على الوجه لتفادي هذه المشكلة.

3- إهمال حماية البشرة من التلوث

يمكن للتلوث أن يتسبب بانسداد المسام، وجفاف الجلد وشيخوخته، لذا ينصح الخبراء باستخدام الواقي الشمسي والمرطبات الجيدة، لإنشاء حاجز بين البشرة والملوثات، إضافة إلى تنظيف البشرة مرتين في اليوم.

4- الإفراط في وضع مسحوق الأساس

Advertisements

ينصح الخبير بول بانويل بتجنب وضع الكثير من مساحيق الأساس، لأنها قد تؤدي إلى تقشر البشرة وشيخوختها، واستبدالها بقناع طبيعي مناسب يرطب البشرة ويقلل احتمال إصابتها بالالتهابات.

5- التقليل من استخدام كريمات إخفاء العيوب

على الرغم من أن كريمات إخفاء العيوب عادة ما تكون مثالية لإظهار البشرة خالية من العيوب، مثل الهالات السوداء حول العينين، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى نشوء الخطوط والتجاعيد في البشرة.



6- عدم إزالة المكياج قبل النوم

قد تلجأ بعض النساء إلى السرير دون إزالة المكياج ما يؤدي إلى انهيار الكولاجين الصحي الذي يؤدي إلى إصابة البشرة بالشيخوخة المبكرة. لذا يوصي الخبراء بإزالة المكياج وتنظيف البشرة قبل النوم.

قد يهمك أيضاً :

وصفة سهلة لتفتيح البشرة والتخلص من مشاكلها بغسل الوجه جيداً

الكريمات النهارية تعتني ببشرة الوجه وتحميها من أشعة الشمس