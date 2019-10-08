طرق بسيطة يمكنك التعبير بها عن حبك لزوجتك الحامل

عادة ما تكون فترة الحمل بالنسبة للمرأة فترة صعبة ومليئة بالتحديات، ما يستوجب اتخاذ الزوج للعديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف أعباء الحمل عن الزوجة وإشعارها بمساندته لها.

ولا بد أيضاً من أن تنم سلوكيات الرجل تجاه زوجته خلال فترة الحمل، عن مشاعره الإيجابية تجاهها وحبه الصادق لها. ومن هذا المنطلق، أورد موقع "ستاتن آيلاند فاميلي" الإلكتروني، 5 نصائح بسيطة للرجل للتعبير عن حبه لزوجته أثناء فترة حملها، على النحو التالي:

1- قدم لها بعض الأزهار

عادة ما تبث الأزهار مشاعر البهجة والتفاؤل لدى أي شخص، لذا لا تتردد في أن تقدم بعض الأزهار لزوجتك في فترة الحمل بين الفينة والأخرى كعربون حب صادق.

2- جلسة تدليك

من المعروف بأن المرأة الحامل عادة ما تعاني من الإرهاق وخاصة إن كانت تؤدي أعمال المنزل، لذا فهي بحاجة لأخذ استراحة باستمرار. قدم لزوجتك جلسة مساج بنفسك أو احجز لها موعداً لدى خبيرة تدليك كلما سنحت الفرصة، فذلك سيخفف عنها التعب الناجم عن الحمل وأعباء المنزل، ويشعرها باهتمامك وحبك لها.

3- قم بإعداد العشاء لها

حاول أن تعد طعام العشاء لزوجتك كلما كان ذلك ممكناً، واحرص على أن تنظف الأطباق والأواني بعد الانتهاء من العشاء كنوع من التخفيف عنها وإظهار تقديرك للجهود التي تبذلها.

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4- دعها تستريح في الصباح

تحتاج المرأة الحامل للمزيد من النوم في الصباح، لذا حاول أن تقوم بمهام المنزل عوضاً عنها إن كان ذلك ممكناً، وأن تسمح لها بالاسترخاء في السرير لفترة أطول في الصباح.

5- خصص يوماً لاصطحابها في نزهة

اصطحب زوجتك في نزهة في عطلة نهاية الأسبوع إن كانت حالة الطقس تسمح بذلك، اختر منطقة يمكن الاسترخاء فيها والتمتع بجمال الطبيعة، فقد تكون هذه النزهة فرصة لكما لاستعادة ذكريات أيام الخطوبة وشهر العسل.

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