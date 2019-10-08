شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرسة هي الأولى من نوعها في لبان للأطفال الذين يعانون من التوحد والان مع التفاصيل

شهد لبنان، في سبتمبر، افتتاح مدرسة هي الأولى من نوعها في البلاد للأطفال الذين يعانون من التوحد.

وتطبق المدرسة برنامجا يستخدم التحليل التطبيقي للسلوك، وهو مصمم لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لكل طفل برنامج تعليمي فردي خاص به، بما في ذلك النظام الغذائي وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف لكل منهم.

ويقول مؤسسو المدرسة الواقعة في ضبية بشمال بيروت إن المدرسة هي الأولى من نوعها في لبنان ببرنامج تعليمي بدوام كامل يوفر بيئة آمنة وخاضعة لضوابط الإشراف والمراقبة للأطفال المصابين بالتوحد من أجل تنمية وتطوير مهاراتهم.

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ويتلقى الأطفال المقيدون بالمدرسة أيضا علاج تطوير المهارات الوظيفية وعلاج التخاطب وتنمية مهارات اللغة والكلام.

وينتظم بالمدرسة 6 أطفال فقط في الوقت الحالي، لكن هناك خططا لاستيعاب المزيد في المستقبل.

واستُقبلت أخبار افتتاح المدرسة بحفاوة من قِبل أولياء الأمور الذين لديهم أطفال مصابون بالتوحد.