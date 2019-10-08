شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسباب طحن الأسنان لدى الصغار والان مع التفاصيل

في معظم الحالات يحدث ذلك من دون أن يعي الطفل به. إليك أهم أسباب طحن الأسنان لدى الصغار:

* القلق والمشاعر السلبية، ومحاولة وعي الطفل التكيف مع الضغوط.

* التسنين، أو استبدال الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة.

* سوء الإطباق أو عدم محاذاة الفكين، ويشكو من هذه الحالة حوالي 12 بالمائة من الأطفال الذين يطحنون أسنانهم.

* توجد علاقة أظهرتها الدراسات بين الديدان المعوية وطحن الأسنان.

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* الحساسية، وخاصة التي تؤدي إلى تهيج الأذن الداخلية.

* قد يحدث طحن الأسنان كرد فعل لتناول بعض الأدوية.

العلاجات. إذا كان سبب المشكلة التوتر والضغوط في المدرسة، ينبغي أن يعالج الطفل هذا الإجهاد بواسطة تكوين الصداقات. ويساعد أخذ حمّام دافئ قبل النوم، وتحدث الأبوين مع الصغير على تخفيف التوتر.

كذلك يساعد متابعة الأبوين للتحديات الدراسية التي تواجه الطفل، وتوفير العون له في تحصيل الدروس.

أما إذا كان الطفل صغيراً، وسبب طحن الأسنان هو التسنين يساعد توفير لهاية (بزازة) مناسبة.

كما ينبغي التعرف على سبب المشكلة، فإذا كانت هناك حساسية في الاذن يساعد علاجها على إيقاف طحن الأسنان، كما يساعد تناول الأدوية وفق الجرعات الموصوفة على تفادي رد الفعل من الجسم.