شكرا لقرائتكم مسؤولة: تفشي حمى الضنك في باكستان هي الأسوأ على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مسؤولة صحية باكستانية رفيعة إن السلطات تكافح واحدة من أسوأ حالات تفشي حمى الضنك في البلاد، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد حيث استمرت المستشفيات في استقبال العشرات من المرضى، مما يفرض ضغوطا على خدمات الطوارئ.

قالت رنا محمد صفدار، المسؤولة البارزة في المعهد الوطني للصحة، اليوم الخميس إن حوالي 20 ألف حالة إصابة بحمى الضنك و 34 حالة وفاة تم تأكيدها في الأشهر الأخيرة.

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وقالت إنه في محاولة لاحتواء انتشار المرض، تقوم السلطات برش البعوض في المناطق الحضرية.

توجد حمى الضنك في المناطق المدارية حول العالم وتنتشر بواسطة نوع من البعوض الذي يعيش بشكل رئيسي في المناطق الحضرية.

تعزو الحكومة الباكستانية تفشي المرض إلى الأمطار الموسمية الطويلة، بينما اتهمت المعارضة الحكومة بعدم اتخاذ خطوات في الوقت المناسب لمنع ذلك.