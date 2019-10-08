شكرا لقرائتكم خبر عن "ميكس العسل والثوم" يحمل فوائد صحية هامة لجسمك.. اعرفها ولا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم والعسل لهم العديد من الفوائد الصحية، يمكن الاستمتاع بخصائصهم المفيدة عن طريق استخدامها بمفردها أو معًا، يمكن أن تؤخذ كمكملات طبية، أو تضاف إلى الوصفات في شكلها الطبيعي.

ووفقا لموقع " healthline”، تم استخدام الثوم والعسل في الأدوية التقليدية في جميع أنحاء العالم العنصر الصحي الرئيسي في الثوم هو الأليسين كما أنه يحتوي على الأكسجين والكبريت والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطي الثوم خصائص مضادة للجراثيم ومكافحة الأمراض.

وعند تقطيع أو سحق فصوص الثوم الطازجة تطلق الأليسين ولكن يجب استهلاكه فور سحقه لأن الثوم المفروم يفقد مستويات الأليسين بسرعة، فلتحقيق أقصى فائدة يجب استخدام الثوم الطازج في أقرب وقت ممكن.

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والعسل يحتوي بشكل طبيعي على مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد و البوليفينول تساعد هذه المواد الكيميائية على مكافحة الالتهاب احمرار وتورم في الجسم، هذا يمكن أن يساعد في توازن الجهاز المناعي ومنع بعض الأمراض، العسل لديه أيضا فوائد أيضا كمضاد للجراثيم، المضادة للفيروسات. ووجد الباحثون أن الثوم والعسل كانا قادرين على قتل البكتيريا عند اختبارهما بمفردهما مزيج من الثوم والعسل عملت بشكل أفضل.

يبطأ مزيج الثوم والعسل نمو البكتيريا التي تسبب الأمراض والالتهابات بما في ذلك الالتهاب الرئوي ونوع من التسمم الغذائي وتشمل هذه العقدية الرئوية، والمكورات العنقودية الذهبية والسالمونيلا.

أظهرت دراسة مخبرية أخرى أن مزيجًا من عصير الثوم والعسل كان قادرًا على إيقاف أنواع العدوى البكتيرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الأدوية المضادة للمضادات الحيوية.