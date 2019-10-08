أحمد خليل يعول على المسابقات الإماراتية لتخطي إندونيسيا

أكد أحمد خليل، مهاجم شباب الأهلي ومنتخب الإمارات، على أهمية الدور الذي قامت به المسابقات المحلية لتجهيز لاعبي "الأبيض" قبل مواجهة إندونيسيا.

ويستضيف منتخب الإمارات نظيره الإندونيسي، الخميس المقبل، على ملعب استاد آل مكتوم، في الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

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وشدد أحمد خليل على جاهزية اللاعبين لمباراة إندونيسيا، منوها بأهمية المباراة التي يسعى من خلالها المنتخب لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد الانتصار على ماليزيا.



وأشار خليل إلى أن الإعداد يسير بصورة طيبة من خلال التجمع الداخلي، معتبرا أن مشاركة عناصر المنتخب مع أنديتهم في المسابقات المحلية رفع معدل جاهزية اللاعبين، مؤكدا أن الجميع يعملون بجد واجتهاد من أجل خدمة المنتخب ويحرصون على بذل كل ما يملكون حتى تتحقق النتائج المطلوبة.

وطالب مهاجم شباب الأهلي الجماهير بمساندة "الأبيض" في المباراة المقبلة، مؤكداً حاجة اللاعبين الماسة للتشجيع والمؤازرة، خاصة في المباريات داخل الأرض التي تبدو فيها كفة المنتخب راجحة على منافسه، مضيفا أن كل منتخب يحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة باستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وقال خليل إن الحديث عن أهمية المباراة أمر بديهي ومن المسلمات، فالمواجهة هي الثانية للمنتخب في مشوار التصفيات، معتبرا أن تحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة يمكن أن يدعم حظوظ "الأبيض" بشكل جيد في هذه المرحلة لأنه سيساعد المنتخب على التأهل إلى المراحل اللاحقة.