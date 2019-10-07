7 إصابات جديدة بالحصبة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مسؤولون أمريكيون، الإثنين، أنه تم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية 2019 إلى 1241، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى والذي قد يؤدي إلى الوفاة في 31 ولاية حتى 5 سبتمبر/أيلول.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت القضاء على وباء الحصبة بنيويورك، في سبتمبر/أيلول، بعد إجراءات استثنائية اتخذت على مدى أشهر، على خلفية إصابة 654 شخصا بالوباء منذ أكتوبر/تشرين الأول.
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