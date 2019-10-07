تحفيز الدماغ.. علاج فعال لحالات الاكتئاب الشديدة

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حازم بدرالثلاثاء 2019/10/8 12:15 ص بتوقيت أبوظبي
تحفيز الدماغ علاج فعال لأشد أشكال الاكتئاب - أرشيفية
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تحفيز الدماغ العميق (DBS) لمنطقة "باحات برودمان"، في القشرة المخية، يوفر تأثيرًا قويًا مضادًا للاكتئاب يستمر على مدى فترة طويلة من الوقت في المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج.
ويستخدم تحفيز الدماغ العميق، الذي تمت الموافقة عليه حاليًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض الشلل الرعاش والصرع والوسواس القهري، ولكن الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي أثبتت فاعليته أيضا في علاج الاكتئاب الحاد.
ويتم تنفيذ هذا العلاج عن طريق إجراء جراحة عصبية تتضمن وضع محفز عصبي يرسل نبضات كهربائية عالية التردد من خلال أقطاب كهربائية مزروعة في عمق الدماغ إلى مناطق معينة من الدماغ مسؤولة عن أعراض كل اضطراب.
ويقول تقرير، نشره موقع مستشفى جبل سيناء بأمريكا عن الدراسة، إن البيانات طويلة الأجل المقدمة بها، والتي أجريت بالتعاون بين المستشفى وجامعة إيموري، أعطت نتائج إيجابية حيث تحسنت حالة المرضى الذين خضعوا للعلاج بمرور الوقت، وليس ذلك فقط بل ظلوا على نفس الوضع ولم تتدهور حالتهم.
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