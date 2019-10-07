تعرف على أسوأ 6 أطعمة لمرحلة ما قبل الإصابة بالسكر.. احرص على تجنبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " Health&Human " أن مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر هى حالة يكون فيها معدل السكر فى الدم مرتفعًا بشكل مزمن، وليس عاليًا لدرجة يصنّفك على أنك مريض بالسكر، لكن الحالة ينتج عنها مضاعفات خطيرة على نفس المنوال للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

عندما يحدث ذلك، ستحتاج إلى مراقبة نسبة السكر فى الدم كل يوم، ستكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التى تصيب القلب، والكلى، والبنكرياس، وكذلك الجلطات.

إذا كنت قد تم تشخيصك بمرض السكرى، فمن المهم إجراء تغييرات على نمط الحياة على الفور، عندما تفعل ذلك، يمكنك علاج مرض السكرى بالفعل، وإذا كنت تعانى من زيادة الوزن (أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكرى) ، فإن التخلص من من بعض كيلوجرامات من وزنك يمكن أن يحسن بشكل كبير من حساسية الإنسولين، ومراقبة نسبة السكر فى الدم.

من أجل محاربة مرض السكرى، إذا كنت فى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، فإن أفضل استراتيجية لك هى تناول الطعام الصحى، كما لو كنت مصابًا بمرض السكر بالفعل، لن يكون الأمر سهلاً، لكنه بالتأكيد يستحق كل هذا العناء.



الحلوى

فيما يلي أسوأ 6 أطعمة احرص على تجنبها فى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر:1- الأطعمة السكرية..

مرض السكرى هو حالة يصبح فيها الجسم غارقًا فى السكر فى مجرى الدم، ولم يعد بإمكانه تحويله إلى طاقة، يجب أن يتوخى مرضى السكر تجنب حدوث طفرات خطيرة فى مستويات السكر فى الدم، هذا يعنى تجنب الأشياء التى تحتوى على الكثير من السكر، موضحا أن الأطعمة التى تحتوى على الكثير من السكر، مثل الحلوى، والمشروبات الغازية، والحلويات المخبوزة.

ومع ذلك، فإن أجسامنا تحتاج حقًا إلى السكر لتغذية جميع عمليات الحياة، لذلك لا تحتاج إلى تجنبها جميعا الشيء المهم هو أن تستمتع بالسكر الطبيعى الموجود فى الفاكهة، حيث تحتوي الفاكهة على ألياف جنبا إلى جنب مع السكر، مما يمكن أن يخفف من المعدل الذى يصيب به السكر فى مجرى الدم، إذا كانت لديك وجبة خفيفة غنية بالبروتين مع الفواكه، فستستفيد بشكل أفضل من هذا السكر.



عصير الفواكه

2- عصير الفواكه..

تعد الفاكهة أفضل خيار للسكر، ولكن شربها في شكل عصير غير صحى، لأن العصير يحتوى على سكر الفاكهة، ولا يحتوى على الألياف، ويتركز السكر أيضًا فى العصير أكثر مما تجده فى الفاكهة الكاملة، نتيجة شرب العصير هو ارتفاع مستوى السكر فى الدم.

لا يؤدى أيضا عصير الفاكهة للشعور بالشبع تمامًا كما تفعل الفاكهة الكاملة (تلعب الألياف دورًا كبيرًا فى الشبع)، يمكن أن يؤدى ذلك إلى الإفراط فى تناول الطعام، أو ببساطة نسيان تلك السعرات الحرارية السكرية عندما تخطط لوجبتك القادمة، للاستمتاع بنكهة الفاكهة دون المبالغة فى تناول السكر، جرّب الماء الفوار مع إضافة القليل من العصير.



اسوا 7 اطعمة لمرحلة ما قبل الاصابة بالسكر

حتى الطعام الذى لا يكون بالضرورة مذاقًا حلوًا يمكن أن يتحول إلى سكر في نظامك، هذا هو الحال بالتأكيد مع النشا المكرر، تتم معالجة أشياء مثل الدقيق الأبيض بشكل كبير بحيث يتم تجريد جميع الألياف والمعادن والفيتامينات الأصلية، تاركةً منتجًا يتم هضمه بسرعة كبيرة، من المهم تجنب الأطعمة مثل الخبز الأبيض، ومعظم المكرونة، والأرز الأبيض لهذا السبب.

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تشمل الخيارات الأفضل الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، أو البري، وخبز الحبوب الكاملة،لا يمكنك الإفراط في تناوله على الكربوهيدرات من أي نوع، ولكن يمكنك الاستمتاع بجزء طبيعي من منتجات الحبوب الكاملة.



الاطعمة المحتوية على الالبان كاملة الدسم

4- منتجات الألبان كاملة الدسم..

مرض السكرى يجلب معه مخاطر أكبر للعديد من الأمراض الإضافية، بما فى ذلك مشاكل القلب والأوعية الدموية، وارتفاع الكولسترول في الدم، وهو أيضا عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وبالتالي تفاقم الأضرار الناجمة عن مرض السكري، لكن هذا ليس كل شيء، أظهرت الدراسات أن إتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم مقاومة الإنسولين، مما يجعل من الصعب للغاية عكس مرض السكري.

من الأفضل تخطي منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الكريمة، والجبن الدسمة، والزبدة، والآيس كريم، لحسن الحظ، هناك منتجات قليلة الدسم، أو منخفضة الدهون فى هذه المنتجات، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بها باعتدال، ويعتبر كل من الأفوكادو وحليب جوز الهند، من الأطعمة البديلة التي يمكن أن توفر القليل من الدهون دون الحاجة إلى الكثير منها.



الاطعمة المقلية

5- الأطعمة المقلية...

الأطعمة المقلية مشكلة، لأنها محملة بالدهون والسعرات الحرارية، فالأطعمة المقلية المختلفة تؤثر على نسبة السكر في الدم بشكل مختلف، على سبيل المثال، سترفع البطاطس المقلية نسبة السكر في الدم أكثر من الدجاج المقلي، لأن البطاطس تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات بينما يحتوي الدجاج على نسبة أكبر من البروتين.

يمكن أن يكون كل من الدجاج والبطاطس صحيًا للغاية عند تحضيرهما بشكل مختلف، لكل لهذه الأسباب، من الأفضل تجنب الأطعمة المقلية.





االحوم المصنعة الدهنية

-6اللحوم الحمراء..

احرص على خفض اللحوم الحمراء من نظامك الغذائى، تشير الدراسات إلى أن مكونات اللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة، المحتوية على الصوديوم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، عن طريق التسبب في مقاومة الإنسولين، من المعروف أن النترات الموجودة في اللحوم المصنعة على وجه التحديد تؤثر سلبًا على البنكرياس الذي ينتج الإنسولين الذي تحتاجه لتحويل السكر إلى طاقة، لمحاربة مرض السكري، تجنب شرائح اللحم كبيرة الحجم، والأفضل من ذلك هو الاعتماد على البروتينات من الطيور مثل الدجاج بدون جلد، والديك الرومي، بالإضافة إلى الأسماك.