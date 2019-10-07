إليك طريقة التعامل مع الزوج المسافر لفترات طويلة

عندما تتزوج الفتاة من عريس مرتبط بعمل في الخارج ويضطر للسفر لفترات طويلة فإن العلاقة بينهما لن تكون عادية وتحتاج إلى أسلوب تعامل خاص بين الثنائي من أجل الحفاظ على رابط المودة بينهما والتقارب الفكري والتعارف أكثر على بعضهما خصوصا في بداية زواجهما، ولكن لحسن الحظ أن عصرنا الحالي وفّر الكثير من وسائل التواصل التي تُسهّل الاتصال المباشر والاطلاع على كل تفاصيل الشريك في الغربة، سواء عبر اتصالات الفيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الهواتف وغيرها من الوسائل.

فكيف يمكنك الاستفادة من كل هذه الطرق عزيزتي في التعامل مع الزوج المسافر لفترات طويلة خصوصا في بداية زواجكما؟

- اجعلي صباحه في كل يوم يبدأ معك، ومساءه ينتهي على همس صوتك. فقومي بإرسال رسالة صباحية له في كل يوم او محادثته مباشرة لإلقاء تحية الصباح عليه، وفي المساء امنحيه يوميا وقتا مخصصا للحديث عن كل ما مر معه ولاطلاعه على كل تفاصيل يومك من أجل أن تكونان بذلك أكثر قربا.

- تعاملي معه خلال النهار وكأنه موجود في بلدك، فأرسلي له بين الفترة والاخرى رسائل دافئة او نكات مرحة.

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- لا تترددي في إطلاعه على أي عمل تنوين القيام به في غيابه تماما كما لو كان حاضرا الى جانبك وناقشي معه كل تفاصيل هذا العمل.

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- عندما ترغبين بالخروج الى مكان لا يتوفر فيه اتصال انترنت، احرصي على إخباره بذلك حتى لا يتصل بك في هذا التوقيت من دون ان يلقى رد، فتساوره المخاوف والقلق عليك.

- احرصي على ان تجعلي عودته الى المنزل دائما مميزة منذ لحظة وصوله الى المطار، فقومي باستقباله انت هناك بباقة من الورود وعناق ينقل له مدى الأشواق التي تعتريك، كذلك يمكنك ان تفاجئيه ببعض الترتيبات المميزة في المنزل لاستقباله من خلال بعض اللمسات الرومانسية التي تدل على حبك له.

- حوّلي المدة التي يكون فيها بقربك بعيداً عن السفر، الى وقت ممتع يتوق لأن يعيشه باستمرار، ويتشوق دائمة للعودة إليه.

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