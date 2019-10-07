أميرة السويد صوفيا تحضر اجتماع تعارف ولقاء بين سيدات الأعمال

ستوكهولم ـ لايف ستايل
حضرت الأميرة صوفيا (Princess Sofia) أميرة السويد، اجتماع تعارف ولقاء بين سيدات الأعمال نظمته مؤسسة Global Challenge الخيرية، وركز الاجتماع على أهمية روح المبادرة الاجتماعية والتحديات التي تواجه النساء في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين وكيفية إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجها النساء في بيئة العمل.
ومؤسسة Global Challenge الخيرية والتي تعرف بالسويدية باسم مؤسسة Global Utmaning هي مؤسسة مجتمعية مستقلة تشجع على التنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار أو في إطار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويأتي ظهور الأميرة صوفيا في اجتماع سيدات الأعمال بعد أن حضرت في الأسبوع الماضي، ندوة عن صعوبات التعلم بعنوان " التعلم وعسر القراءة" (Learning and Dyslexia) والتي أقيمت في مركز تصوير المخ بجامعة ستوكهولم (Brain Imaging Centre/SUBIC) في يوم الأربعاء الموافق ليوم 2 أكتوبر 2019، ورافقها إلى الندوة زوجها الأمير كارل فيليب (Prince Carl Philip).
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