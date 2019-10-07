نصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي النساء اللواتي يقضين معظم أوقاتهن خارج المنزل بالحفاظ على النظام الغذائي الصحي من خلال وضع ثمرتين أو ثلاثة من الفاكهة في حقائبهن لتناولها بين الوجبات حتى لا يلجأن لشراء أغذية وأطعمة من المطاعم.



ويعد أكتوبر/تشرين الأول هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي، أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.

وحذرت المؤسسة من تناول الوجبات السريعة عالية الدهون والأملاح وأكل الأغذية المحفوظة التي تساعد على الإصابة بسرطان الثدي.

وقالت المؤسسة إن التقدم في العمر يقلل من استهلاك جسمنا للطاقة (الحرق) لذلك من المهم أن نحافظ على أوزاننا ونتناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى ضرورة القيام بأي نشاط بدني لكي نحمي نفسنا من السرطان.

وقال الدكتور محمد شعلان، أستاذ الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، "يجب أن يكون 80% من غذائنا من الخضار الطازج، الحبوب الكاملة، قليل من البذور والمكسرات، والقليل من الفاكهة، لكي نجعل الجسم في حالة قلوية صحية".

ونصح شعلان بالابتعاد عن تناول الأكل وهو ساخن جدا، قائلا: "يفضل أن يكون دافئ، أيضاً البعد عن أي نكهة لاذعة، ويفضل تناول المهلبية، والعسل الأسود مع الطحينة، والبطاطس المهروسة والفواكه الطرية".

من المشاكل التي تسببها بعض أنواع العلاج الكيماوي هي تقرحات الفم، لذا وضعت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي قائمة بالأطعمة المفضل تناولها لمريضة سرطان الثدي وهي:

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1- الفواكه والخضراوات.

2- الزبادي.

3- عصير الجزر.

4- الشوربة.

5- البروكلي.

6- الكرفس.

7- الخس.

8- الأرز البسمتي.

9- العسل الأسود.

10- بلح منقوع في اللبن.