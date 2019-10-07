ما سبب تميُّز مذاق البيتزا عند تناولها باردةً؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اختلاف وتنوُّع النكهات التي تدخل في تحضير أنواع البيتزا المختلفة، تتفاوت المذاقات، كل حسب رغبته الشخصية، وهناك أيضًا من يُفضّل تناولها باردة وتبدو لهم بتلك الوضعية أفضل كثيرًا من تناولها وهي ساخنة، فما السر إذن وراء تميز مذاقها وهي باردة بالنسبة لبعض الناس؟

فسّر خبراء هذا الأمر بقولهم إن ذلك يرجع بالأساس لعلوم الأغذية وكيف يمكن أن تندمج النكهات في البيتزا مع مرور الوقت.

ونوّه الخبراء إلى أن البيتزا تتشابه في بعض خواصها مع الكاري والحساء، بمعنى أنها قد تستفيد من تواجدها لفترة وجيزة في الثلاجة بسبب ما تحتويه من ثوم وأعشاب أخرى. وعند تناول قطعة بيتزا وهي ساخنة، تظهر نكهة التوابل والثوم في الوجبة، لكن حينما تبرد قطعة البيتزا بتركها في الثلاجة بضع ساعات على سبيل المثال، فإن النكهات المختلفة تبدأ في الاندماج والاختلاط سويًا، وتصير كما لو أنها نكهة واحدة مميزة للغاية.

Advertisements

ولفت دكتور مورين كوبر، من جامعة ستيرلينج، إلى أن صلصة الطماطم التي تستخدم في تغطية القشرة الخارجية تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في تحسين ودمج النكهات وذلك لأنها توفر طبقة حماية من الزيت الذي يحتويه الجبن الذي يوضع بالأعلى، وهو ما يفسر سرّ طعمها الجميل بعد تحضيرها بساعات أو بيوم كامل، نتيجةً لعدم تغلغل الدهون إلى أسفل، وحينها يكون طعمها أفضل.