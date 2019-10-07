7 آثار جانبية قد تُصيبكِ بسبب حُقن تنظيم الحمل.. فاحذري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما بدأ يُستعان بحقنِ تنظيم النسل باعتبارها واحدةً من الطرق الفعّالة التي تفيد في تحديد النسل، بدأ يكثر الحديث حول جدواها، وفي حين يقول الخبراء إنّها آمنة ومريحة، فإنَّ لها بعض العيوب والآثار الجانبية التي يجب التعامل معها بكلِ حيطةٍ وحذرٍ.

وقال الباحثون إنّه وبينما تتعرّض بعض النساء لتلك الآثار الجانبية المزعجة عند استعانتهن بتلك الحقنة، فإنَّ كثيرًا من تلك الأعراض تزول عادةً بعد مرور شهرين أو ثلاثة، فضلاً عن أنَّ معظم السيدات يستخدمن الحقنة دون التعرض لأي مشكلات.

ومن أبرز الآثار الجانبية المُحتمل حدوثها عند حصول المرأة على تلك الحقنة:

- غثيان

- زيادة بالوزن

- صداع

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- حنان الثدي

- اكتئاب

- كدمات طفيفة في مكان أخذ الحقنة

- تجويفٌ صغيرٌ دائم ونادر للغاية في البشرة حيث تم أخذ الحقنة

وينصحُ الأطباء هنا في حالة حدوث أي من تلك الآثار الجانبية بضرورة الرجوع للطبيب المختص من أجل فحص الحالة ومتابعتها عن كثب، ولك أن تعلمي سيدتي أنك ربما تحتاجين لـ 10 أشهر كي تتمكّني من الحمل بعد التوقف عن استخدام حقنة تنظيم النسل.