شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أمريكيين وبريطانى بـ«نوبل» فى الطب عن «مكافحة السرطان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الأمريكيان وليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطانى بيتر رادلكيف بجائزة نوبل للطب، بعد نجاحهم فى اكتشاف كيفية تحسس الخلايا وتكيفها مع كمية الأكسجين المتوفرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم. بدأ موسم جوائز نوبل، أمس، بالإعلان عن الفائز بالجائزة فى الطب، على أن يتم الإعلان عن باقى الجوائز اليوم وغدًا وبعد غد، والأسبوع المقبل.

وكانت التوقعات تشير إلى احتمال قوى بفوز الأمريكية من أصل لبنانى هدى زغبى بجائزة نوبل للطب عن دراستها فى التحولات الجينية «ميك بى 2» المسؤولة عن الأمراض الدماغية، وفقا للإذاعة السويدية.

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وتوقعت صحيفة «داجنس نيهيتر» فوز خبيرى أمراض المناعة الأسترالى مارك فلدمان والبريطانى رافيندر ماينى لأعمالهما حول التهاب المفاصل الروماتويدى، فيما طرح اسم الأمريكية مارى كلير كينج التى اكتشفت جينة «بى أر سى إيه 1» المسؤولة عن شكل وراثى من سرطان الثدى.

ويشكل الإعلان عن «نوبل للطب» بداية موسم جوائز نوبل، حيث من المقرر أن يتم منح جائزتى نوبل للآداب، الخميس، عن موسمى 2018 و2019 بعد فضيحة الاعتداء الجنسى التى لطخت سمعة الأكاديمية السويدية، وفقا لـ«فرانس برس».

كما سيتم الإعلان، اليوم، عن جائزة نوبل للفيزياء، وتليها نوبل للكيمياء غدا، ثم الآداب بعد غد، أما جائزة الاقتصاد الاثنين المقبل، وستمنح جائزة نوبل للسلام يوم 11 أكتوبر الجارى، حيث تعتبر الناشطة السويدية المراهقة فى مجال البيئة جريتا تونبرج، التى تقف وراء حركة «فرايديز فور فيوتشر» الأوفر حظا للفوز بالجائزة هذا العام، بينما استبعد مدير معهد أبحاث السلام فى أوسلو هنريك أوردال فوزها، مشيرا إلى صغر سنها وإلى أن الرابط بين الاحترار المناخى والنزاعات المسلحة غير مثبت بعد.