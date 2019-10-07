شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت هيئات صحية بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية، حيث إن عدد الأشخاص الذين يصابون بالمرض من vaping (السجائر الإلكترونية) مستمر في الارتفاع.

وقالت صحيفة" The Sun " إن هناك حتى الآن 21 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ارتفعت حالات المصابين بأمراض الرئة الغامضة إلى أكثر من 1000.

وأضافت الصحيفة، إنه تم الإبلاغ عن أحدث الوفيات في ميتشيجان، وبنسلفانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحة أنه في ميتشيجان، لم يكشف مسئولو الصحة عن تفاصيل أخرى غير أن الضحية كانت ذكرًا بالغًا، في حين أعلنت ولاية بنسلفانيا أيضًا عن أول حالة وفاة لها صلة بالأبخرة يوم الجمعة.

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وطُلب من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إصدار تحذير بالتوقف عن استخدام منتجات السجائر الالكترونية المحتوية على مادة THC على الفور.

وقال الدكتور نيد شاربلس، القائم بأعمال مفوض هيئة الأغذية والأدوية: " ينبغي على الناس عدم استخدام منتجات السجائر الالكترونية" vaping " المحتوية على رباعي هيدروكنابينول (THC) ، وهو مكونات القنب، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلكين الذين يختارون استخدام أي من منتجات السجائر الالكترونية ألا يعدلوا أو يضيفوا أي مواد مثل THC أو الزيوت الأخرى إلى المنتجات المشتراة من المتاجر" .

وأضاف: "وفقًا للنتائج الحديثة، أبلغ معظم المرضى الذين تأثروا بهذه الأمراض عن استخدام منتجات تحتوي على مادة " THC "، مما يشير إلى أن منتجات السجائر الالكترونية تلعب دورًا في هذه الأمراض".