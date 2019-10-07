شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات العصائر الطبيعية السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت نتائج دراسة جديدة أن عصائر الفاكهة الطبيعية السكرية قد تزيد من خطرالإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر

ووفقا للدراسة الجديدة التى نشرت في مجلة رعاية مرض السكرى حسبما نشر موقع "thehealthsite" ، فأن محتوى السكر الموجود في المشروبات الحلوة بشكل طبيعي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكري، وبجانب المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر الصناعي، كشفت الدراسة الحديثة أن استهلاك السكرالطبيعي أيضًا لا يقلل من خطرالإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري على المدى الطويل.

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ووفقًا لمدرسة الصحة العامة بجامعة هارفارد تي إتش تشان، فإن فوائد استبدال وجبة واحدة من المشروبات السكرية بالقهوة أو الشاي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة تتراوح بين 2 و 10 %، كما يوضح فوائد استبدال هذه المشروبات بالماء أو القهوة أو الشاي.

نظرت الدراسة في بيانات آخر 22-26 سنة، من خلال 3 دراسات مختلفة، حاول خلالها الباحثون حساب التغير في استهلاك المشروبات السكرية على مدار الوقت لتحليل آثاره على خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن إضافة السكر الطبيعي لا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، بينما تشير الأبحاث إلى أنه على الرغم من أن العصائر الطبيعية تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية، إلا أنه يجب استهلاكها بشكل معتدل.