علامات عديدة تدل على أن جسمك مليء بالسموم.. تعرفي عليها

علامات عديدة تدل على أن جسمك مليء بالسموم، وتحتاجين إلى التخلص منها، إليكِ أبرز تلك العلامات، يجب أن تتوقفي عندها فوراً:



اقرئي ايضا : 6 عادات يومية لطرد السموم من الجسم

1. آلام منطقة الكبد

الشعور بالألم في الجزء العلوي الأيمن من بطنك هو علامة على أن الكبد لا تعمل بالشكل الصحيح، تذكري أن وظيفة الكبد هي إزالة السموم، ومساعدة الجسم على التخلص من الفضلات.



2. تورم الساق والكاحل

تحاول كبدك إصلاح نفسها، فكلما زادت صعوبة عمل الكبد، تؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم، وتراكم السوائل في الساقين، والخبر السار هو أن التورم غير مؤلم. قد يؤثر على كلتا الساقين أو الفخذين، ويصبح أكثر وضوحاً في الجزء السفلي من الجسم.



إذا واجهتِ زيادة في الوزن، لا يبدو أنها ناتجة عن الإفراط في تناول الطعام أو خلل في الهرمونات، فقد ترغبين في مناقشة وظيفة الكبد غير المناسبة مع طبيبك.

ما يحدث هو أن الكبد لا يمكنها التعامل مع جميع السموم الواردة، هذه الفوضى لن تسمح لكِ بفقدان الوزن، إلا إذا ساعدتِ جسمك على تطهير الكبد.



Advertisements

4. الحساسية

في كثير من الأحيان، الحساسية هي نتيجة سموم الكبد الزائدة، فعندما يكون هناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم، فإن الدماغ يتعرف عليها كمسببات للحساسية، ويطلق أجساماً مضادة ومواد تسبب طفحاً وحكة.



5. الجلد الأصفر والعيون الصفراء

عندما تتحول عينا الشخص أو جلده إلى اللون الأصفر، يصفه العلم باليرقان، يظهر اليرقان عندما يتراكم الكثير من «البيليروبين» وهو صبغة صفراء تتشكل نتيجة انهيار خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.



6. التعب المزمن

التعب المزمن والإرهاق المزمن قد يظهران بسبب وجود السموم في الكبد، وإمداد الطاقة في الجسم، ويتحول الجلوكوز إلى جليكوجين، ويتم تخزينه لاستخدامه لاحقاً.