تطبيق يراقب حركة الأجنة عبر الهواتف

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أحمد هاشمالإثنين 2019/10/7 07:18 م بتوقيت أبوظبي
التطبيق يتيح للحوامل التقاط صور فوتوغرافية
أعلنت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، إطلاق تطبيق إلكتروني للأمومة، يتيح للحوامل إدارة (متابعة ورعاية) الحمل من منازلهن عبر الهواتف الجوالة.
وقالت هيئة الصحة الوطنية، الأحد، إن التطبيق الجديد سيبدأ تعميمه في جميع أنحاء البلاد، وستتمكن جميع الحوامل اللواتي يبلغ عددهن نحو 650 ألف امرأة سنويا من استخدامه بحلول عام 2024، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
والعام الماضي، أعلن مسؤولون في قطاع الصحة، أن أكثر من 100 ألف امرأة عرض عليهن تطبيق الأمومة الرقمي في إطار التجربة.
ويتيح التطبيق الجديد للحوامل التقاط صور فوتوغرافية من الأشعة لحفظها، وتسجيل تفضيلات ولادتهن، وتحويل أنفسهن إلى مراكز الأمومة المحلية.
وستتمكن الأمهات أيضا من مراقبة تحركات أجنتهن، والوصول إلى السجلات الطبية والحصول على المشورة وتسجيل قياسات ضغط الدم.
ومن المقرر تزويد الأمهات اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم بشاشات منزلية تتصل بالتطبيق، ما يسمح لهن بمراقبة حالاتهن عن كثب.
وفي هذا الصدد، قالت جاكلين دانكلي بنت، كبيرة القابلات في البلاد، إن الخطط "ستقرب الرعاية من المنزل"، وتمنح المرأة مزيدا من السيطرة على رعاية الحمل.
وأضافت بِنت، وهي كبيرة مسؤولي (توليد النساء) في هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا: "ترغب الأمهات الحوامل وشركاؤهن في الحصول على مزيد من المعلومات حول رعايتهن ومزيد من المعلومات حول كيفية سير الأمور أثناء الحمل، وهذا ما نقدمه من خلال خطة هيئة الصحة الوطنية طويلة الأجل."
وتابعت: "سجلات الأمومة الرقمية تقرب رعاية النساء من المنزل، وتمنحهن مزيدا من التحكم والعناية في الحمل، وفي أجواء محيطة وفي أوقات تناسبهن".
ويأتي التطبيق الجديد في إطار 4 مشروعات للأمومة الرقمية طرحتها هيئة الصحة الوطنية، للمساعدة في تحسين نتائج خدمات الأمومة في البلاد.
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