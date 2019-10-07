7 مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد أكتوبر/تشرين الأول هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.
وتتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي، أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.
الإنفوجراف التالي يوضح بعض المفاهيم الخاطئة عن المرض..
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