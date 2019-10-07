تكيف الخلايا مع الأكسجين يهدي جائزة نوبل لـ3 علماء

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2019/10/7 05:29 م بتوقيت أبوظبي
الأطباء الأمريكيان وليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني بيتر راتكليف
انطلق موسم نوبل للعام 2019 مع فوز أمريكيين اثنين وبريطاني بجائزة الطب؛ مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.
وتبلغ أعرق الجوائز العالمية ذروتها مع جائزة الآداب، الخميس، بتوزيع مكافأتين للعامين 2018 و2019 معا، فضلا عن جائزة السلام الجمعة في أوسلو.
قال مجلس نوبل بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم، في حيثيات قراره: "نال الأمريكيان وليام كايلين وجريج سيمنزا، والبريطاني بيتر راتكليف، جائزة الطب مكافأة على اكتشافهم آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب في الجسم".
وأضاف المعهد الذي تلقى 633 ترشيحا هذا العام: "أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون، إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزا لفترة طويلة".
وترتبط هذه الآليات خصوصا بالأورام السرطانية التي تعتمد في نموها على كمية الأكسجين في الدم، خصوصا بعض السرطانات التي تتطور بسرعة مثل الكبد، وتستهلك الكثير من الطاقة ما يؤدي إلى حرق كل الأكسجين المتوافر حولها.
وتابع: "تركز جهود كثيفة في المختبرات الجامعية وشركات الصيدلة حاليا على تطوير أدوية قادرة على التدخل عند مراحل مختلفة للمرض، من خلال تشغيل آلية التقاط الأكسجين أو تعطيلها".
913 ألف دولار
يعمل كايلين (61 عاما) في معهد هاورد هيوز الطبي في الولايات المتحدة، فيما يدير سيمنزا (63 عاما) برنامجا لأبحاث الأوعية في معهد جونز هوبكنز للبحث حول هندسة الخلايا. أما راتكليف (65 عاما) فهو مدير البحث في معهد فرانسيس كريك في لندن ومعهد تارجت ديكسوفري في إكسفورد.
ويتقاسم الثلاثة مكافأة مالية تبلغ 9 ملايين كرونة سويدية أي (830 ألف يورو) أو ( 913 ألف دولار ).
ويتسلم الفائزون ميدالية ذهبية وشهادة في ستوكهولم من ملك السويد كارل جوستاف، في إطار مراسم رسمية تجرى 10 ديسمبر/كانون الأول، في ذكرى وفاة المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي أنشأ هذه الجوائز وخصص لها الأموال، من خلال وهب ثروته الطائلة إلى مؤسسة باتت تحمل اسمه.
في 2018، فاز بالجائزة الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو، على أبحاثهما حول العلاج المناعي التي أثبتت فعاليتها في معالجة السرطانات القوية.
وبين العامين 1901 و2018 منحت 590 جائزة نوبل إلى 908 أشخاص و27 منظمة، وألغيت بعض الجوائز أو حجبت على مر السنين خصوصا خلال الحربين العالميتين، إذ لم تمنح أي جائزة نوبل بين 1940 و1942.
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