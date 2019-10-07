شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحذرون من شبكة الجيل الخامس 5G على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب الجيل الخامس من الإنترنت عبر الهاتف النقال بسرعة، ودول مثل سويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا تطرح بالفعل شبكات الجيل الجديد.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الباحثون الأمريكيون إنه من المتوقع أن تكون تقنية 5G أسرع 100 مرة من 4G وستسمح بتقنيات جديدة مثل السيارات المتصلة والواقع المعزز، ولكن على الرغم من الوعود الكبيرة ، تتزايد المخاوف بشأن آثارها الصحية المحتملة.

وفى سبتمبر 2017 ، أطلق الأطباء والعلماء عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على تطبيق 5G ، مشيرين إلى مخاطر صحية وشيكة مثل زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان والإجهاد الخلوي والأضرار بالجينات.

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وقال البروفيسور نيلز كوستر ، مؤسس ومدير المؤسسة السويسرية لتكنولوجيا المعلومات "لقد شاركنا في مئات الدراسات حول الإشعاع الكهرومغناطيسي وصحة الإنسان.

وكانت هناك ادعاءات بأن معدات الاتصالات تسبب السرطان والحساسية الكهربية حيث يعاني الناس من الصداع والغثيان أو حتى الطفح الجلدي الذي يعتقدون أنه نتيجة التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي.