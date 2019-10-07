شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إحساس الخلايا بالأكسجين وكيفية التكيف معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت اليوم جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لـ 3 أطباء من الولايات المتحدة وبريطانيا وهم ويليام ج. كيلين جونيور، وبيتر ج. راتكليف وجريج ل. سيمينزا - "لاكتشافاتهم مدى إحساس الخلايا والتكيف مع توافر الأوكسجين ".

كشف الباحثون عن استجابات وراثية مفصلة لمستويات الأكسجين المتغيرة التي تسمح للخلايا في أجساد البشر والحيوانات الأخرى بالشعور والاستجابة للتقلبات، مما يؤدي إلى زيادة وتقليل كمية الأكسجين التي يتلقونها.

تعد قدرة الخلايا على اكتشاف مستويات الأكسجين والاستجابة لها ضرورية للحفاظ على أداء الجسم ويمكن أن تلعب دوراً كبيراً في بعض الأمراض، على المستوى الأساسي تحتاج الخلايا إلى أكسجين لتحويل الطعام إلى طاقة.

تعانى الخلايا والأنسجة باستمرار من تغيرات في توافر الأكسجين، ومع نمو الجنين وتطوره مع عمل العضلات، يتغير الأكسجين المتاح مع تغير الأنسجة نفسها، وتحتاج الخلايا إلى وسيلة للتكيف مع كمية الأكسجين الموجودة لديها بينما لا تزال تؤدي وظائفها المهمة

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وأوضحت الاكتشافات الأساسية وفقا لتقرير موقع جريدة " نيويورك تايمز"، واحدة من أهم العمليات التكيفية الأساسية في الحياة وهي تجيب عن أسئلة عميقة حول كيفية عمل الجسم وفتح طرق جديدة لفهم السرطان المحتمل وغيره من الأمراض وعلاجها.

يوضح العلماء الـ 3 فى اكتشافهم، الآليات الجزيئية التي تتحكم في أشياء مثل التكيف مع الارتفاعات العالية عن طريق إرسال إشارات لتوليد المزيد من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين، وكذلك كيفية إدارة خلايا السرطان لتغذية الأيض عن طريق اختطاف الأكسجين.

كما أن لهذا العمل تداعيات على علاج مختلف الأمراض، بما في ذلك فقر الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك السرطانات التي تتغذى على الأكسجين وتبحث عنه، على سبيل المثال، تكيفت الخلايا السرطانية الموجودة في مركز الورم لتنمو في بيئة خالية من الأكسجين، بعيدًا عن الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين المغذي.

العلاج الكيميائي التقليدي أو العلاج الإشعاعي يقتل غالبًا الخلايا السرطانية في المحيط، وليس الخلايا الموجودة في المركز التي تكيفت مع بيئة منخفضة الأكسجين، وذلك وفقا لمعهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن.