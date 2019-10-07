شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الأنفلونزا وما الموعد المناسب للتطعيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "HelthDayNews"، أنه يجب تعاطى التطعيم إذا كنت لا تريد أن تكون واحدًا من أصل 40 مليون أمريكي مصابًا بالأنفلونزا كل عام.

ويجب تعاطى تطعيم الأنفلونزت لكل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر في أواخر أكتوبر، قبل بدء موسم الأنفلونزا ، كما توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض إلى أن الأنفلونزا تضع مئات الآلاف في المستشفى كل عام وفي العام الماضي أودت بحياة 61000 شخص.

قال خبراء من كلية روتجرز الطبية اللقاح يغطى سلالتي الإنفلونزا A و B

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وقالت الدكتورة تانايا بوميك ، أخصائية الأمراض المعدية: "إلى جانب حمايتك من السلالات الشائعة من الأنفلونزا ، فإن اللقاح سيقلل من شدة الأعراض إذا أصبت بسلالة لم تدرج".

وأوضحت في بيان صحفي صادر عن روتجرز هيلث أن "التطعيم سيمنع الفيروس من إصابة الآخرين" ، وخاصة الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضافت "بوميك" أنه يمكن إعطاء لقاح رذاذ الأنف FluMist ، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 49 عامًا ، وهو فعال مثل الإبرة.

وقال الدكتور ديفيد سينيمو ، أستاذ مساعد في الطب ، إن الاحتياطات الأخرى تشمل البقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الاستراحة من الحمى؛ تغطية أنفك وفمك عند العطس أو السعال؛ غسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المناديل ؛ وتجنب لمس عينيك والأنف والفم.