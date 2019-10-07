شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نطرد الطاقة السلبية في مكان العمل الذي نجلس به؟..استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقضي ثلث يومنا في العمل ونجلس ساعات طويلة في المكتب قد تمتد لـ 12 ساعة، فيجب إن نشعر بالراحة في مكان العمل حتى نستطيع أن نقدم ما نكلف به بكل حرفية ودون الشعور بالضيق والملل والاكتئاب، فلابد إن نحرص على طرد كل الطاقات السلبية في المكان الذي نعمل به من أجل راحتنا ولكي نعمل بشكل أفضل.

جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة، يوضح في التقرير التالي بعض الطرق البسيطة لطرد الطاقة السلبية من مكان العمل.

واوضح جراند ماستر أحمد شعبان لـ ”الخليج 365” أنه لكي نطرد الطاقة السلبية في مكان العمل الذي نجلس به يجب أولا تهوية المكان، حتى في وقت الصيف الذي نغلق به تماما فتحات التهوية من أجل عمل التكيفيات، يجب في وقت من الأوقات أن نفتح فتحات التهوية لإدخال الهواء وتجديده في المكان، وإذا كانت هناك ستائر فعلينا فتحها حتى تستطيع الشمس أن تدخل المكان كل هذا يعمل على تنظيف الطاقات السلبية للمكان، واردف

"قد يعتقد البعض إن الموضوع بسيط وليس له تأثير ولكن إدخال الهواء داخل المكان وتجديده يساعد على إدخال الطاقة الإيجابية، ويتم سحب الطاقة السلبية الموجودة في المكان، ونفس الحال في الشمس ايضا فهي تساعد على تنظيف وتفكيك الطاقات السلبية".



5 خطوات لطرد الطاقة السلبية من مكان العمل

واشارإلي أنه يمكن أيضا وضع كمية من الملح بحجم قبضة الأيد في أركان الحجرة التي تجلس بها, أو وضع كمية من الملح في الماء في إناء عميق ووضعه أعلى المكتب، وإذا كان لديك أجهزة كمبيوتر يمكن وضع هذا الإناء بجوارها إذا كنت متأكد أنه لا يوجد من سيقوم بتحريكها حتى لا تقع على الأجهزة، أو يمكن وضع قليل من الملح أسفل الجهاز، ويمكننا ترك الملح لمدة يوم واحد ثم إزالته بعد ذلك، أوتركه يومين أو ثلاثه حسب ما تشعره من وجود طاقات سلبية داخل المكان.



3 فوائد لدخول الهواء والشمس داخل غرفة المكتب

واكد جراند ماستر أحمد شعبان أنه من الضروري أثناء العمل أن تقوم بتحريك جميع مفاصلك وعدم الجلوس دون حركة لساعات طويلة، لاسيما إذا كان لديك وقت للراحة، فهذا يساعد على التخلص من الطاقات السلبية في جسمك ويجعلك أكثر حيوية ونشاط.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والريكي يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر أحمد شعبان عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/ReikiworldEg/

والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر أحمد شعبان :

https://www.karmaacademy.org

والانستجرام:

Advertisements

https://www.instagram.com/ahmedshaabanameen/

عنوان مركز كارما:

3عمارات سيتي ستار الدور السادس / مدينة 6 أكتوبر الحي 11



للتواصل احمد شعبان

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :[email protected]