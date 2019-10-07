شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب إفرازات دموع العين؟ والان مع التفاصيل

في بعض الأحيان تزداد إفرازات الدموع لأسباب متعددة لا ترتبط بالحزن بل بمشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب إذا استمرت أكثر من عدة أيام أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح طبيب العيون الألماني تيم بيمه أن زيادة إفرازات الدموع فيما يعرف "بالعيون الدامعة" لها أسباب عدة، هي:

- الحساسية، التي تصيب العيون أو الفم

- عدوى بالمسالك التنفسية العليا

- جفاف العين

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- عدوى بالأكياس الدمعية

- انسداد القنوات الدمعية

- التهاب الملتحمة

- بعض الأدوية

وأضاف بيمه أنه ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار زيادة إفرازات الدموع لعدة أيام أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الشعور بحكة أو حرقان أو ألم بالعين واحمرار العين واحمرار الملتحمة وتورم الجفون وتدهور الرؤية.

وتتحدد طريقة العلاج بناء على السبب، الذي يحدده الطبيب؛ فعلى سبيل المثال يتم علاج الجفاف بواسطة قطرات الدموع الاصطناعية، بينما يتم علاج الحساسية بواسطة قطرات أو بخاخات الأنف المحتوية على كورتيكوستيرويد.