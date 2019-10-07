شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة قلبك أثناء الحمل..اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج كل امرأة أثناء فترة الحمل إلى الاهتمام بصحتها مثلما تهتم بصحة الجنين، خاصة صحة القلب، حيث يرتبط الحمل وصحة القلب ارتباطًا وثيقًا؛ ما يحدث خلال فترة الحمل يمكن أن يؤثرعلى خطر الإصابة بأمراض القلب فى وقت لاحق، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز النصائح للحفاظ على صحة القلب، وفقاً لموقع upmc.

الحمل وصحة القلب

عندما تكونين حامل، يعمل قلبك بجهد أكبر، حيث يزداد حجم الدم لدعم نمو الجنين، لذلك يضخ قلبك بشكل أسرع لتوزيع الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يرفع معدل ضربات القلب.

عندما تذهبين إلى الولادة، سيتقلب ضغط الدم لديك، وقد يستغرق الأمربضعة أسابيع بعد الولادة حتى يعود معدل ضربات القلب وضغط الدم إلى طبيعته.

بينما ينمو جنينك ويضغط على الحجاب الحاجز، قد تواجهين آلام في الصدروضيق في التنفس وحتى خفقان في القلب، وهذه الأعراض طبيعية ونادراً ما تسبب مشكلة.

من غير المعتاد أن تعاني النساء من مشاكل في القلب أثناء سنوات الإنجاب، ولكن يمكن أن يحدث ذلك.



صحة القلب

الحمل وخطر أمراض القلب

في حين أن أمراض القلب أكثر شيوعًا بين النساء الأكبر سناً، لكن يبدو أن هناك صلة بين الحالات المرتبطة بالقلب أثناء الحمل وخطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة.

إذا تم تشخيصك بارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل (تسمم الحمل) أو سكري الحمل، يكون لديك خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر.

كيف تحمي قلبك أثناء الحمل وبعده؟

1-اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة هما أفضل طريقتين لحماية قلبك.

2-حافظى على نشاطك قدر المستطاع أثناء الحمل، حتى من خلال المشى بضع دقائق يومياً.

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3- تناولى وجبات منتظمة ومجموعة الفيتامينات المهمة طوال فترة الحمل .

4- اتباع حمية صحية للقلب تشمل:

- تناول الكثير من الفواكه والخضروات الكاملة.

-اللحوم الخالية من الدهن مثل الدجاج والديك الرومي والسمك.

-الفاصوليا والبقول والحبوب.

-تقليل الدهون المشبعة واللحوم الحمراء.

- تناول الدهون غير المشبعة من المكسرات والبذور والزيوت والأفوكادو.

- الألبان خالية الدسم.