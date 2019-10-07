شكرا لقرائتكم خبر عن مزيلات العرق والمكياج يزيد من تلوث الهواء أماكن العمل المغلقة..افتحوا الشبابيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة بحثية جديدة بجامعة بوردو الأمريكية أن وضع مزيل العرق والماكياج ومثبتات الشعر يزيد من تلوث مكان العمل نتيجة لزيادة تلوث الهواء الداخلي.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام العلماء من جامعة بوردو بتزويد أربعة مكاتب مفتوحة تضم الآلاف من أجهزة الاستشعار لرصد ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة.

ووجد الباحثون أن المواد الكيميائية المنبعثة من مضادات التعرق والماكياج ومثبتات الشعر وصلت إلى مستويات تزيد عن 20 ضعفًا داخل المكاتب المغلقة نتيجة لزيادة الملوثات الداخلية للهواء.

وحذرالعلماء من أن تقشير البرتقال أيضا داخل مكان العمل يؤدى إلى امتزاجه مع الأوزون لتكوين جسيمات قد تتراكم داخل الرئتين، حتى المركبات العضوية المتطايرة الصادرة عن التنفس وجدت في الهواء بعد فترة طويلة من عودة العمال إلى منازلهم.

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ويخشى العلماء أن يؤدي تراكم الملوثات الهوائية إلى إحداث التعب والصداع وتهيج الشعب الهوائية ، إذا لم يتم تهوية المكاتب بشكل صحيح.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور براندون بور "نحن نعرف أن نوعية الهواء الداخلي في البيئات المكتبية يمكن أن تؤثر سلبا على صحة ورفاهية العاملين في المكاتب".

يمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من ملوثات الهواء الداخلية إلى الشعور بالتعب وتهيج الشعب الهوائية والصداع ويجب توفير نوعية هواء أفضل للعاملين في المكاتب لتحسين إنتاجيتهم.

يقول العلماء إن الأبحاث المتنامية تشير إلى أن الأشخاص وأنظمة التهوية لديها القدرة على "التأثير بشكل كبير على كيمياء الهواء الداخلي".

حيث التقطت أجهزة الاستشعار كيفية انتقال المواد الكيميائية، التي تسمى المركبات العضوية المتطايرة، عبر أنظمة التهوية والمرشحات، وقال الدكتور بور "أردنا إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه أنظمة التهوية من وراء الكواليس على الهواء الذي نتنفسه".