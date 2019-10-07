أمريكيان وبريطاني يفوزون بـ"نوبل للطب"

منحت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا، الإثنين، جائزة نوبل في الطب 2019 للأمريكيين ويليام كيلين، وجريج سيمينزا، والبريطاني بيتر راتكليف.

وحاز العلماء الثلاثة الجائزة، التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية (913 ألف دولار)، مجتمعين لاكتشافهم كيفية شعور الخلايا والتكيف مع توافر الأوكسجين.

وتفتتح جائزة الطب موسم توزيع جوائز نوبل العالمية، ومن المقرر منح جائزة الفيزياء الثلاثاء، والكيمياء الأربعاء، ثم الآداب الخميس، والاقتصاد 14 أكتوبر/تشربن الأول.



وقالت جمعية نوبل، في بيان الإثنين، إن "عملية تكيف الخلايا مع التغيرات التي تطرأ على معدل توفر الأكسجين ظلت مجهولة لفترة طويلة، رغم فهمنا الكامل لضرورة الأكسجين لعمل الخلية".



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وأضافت: "اكتشف العلماء الـ3 كيفية شعور الخلية وتكيفها مع توفر معدلات متغيرة من الأكسجين، وحددوا رد فعل نشاط الجينات على آلية الجزيئات في ظروف تغير معدلات الأكسجين".



وتابعت: "أي أن العلماء تعرفوا على آلية أكثر العمليات البيولوجية الأساسية، ووضعوا بذلك أساسيات فهمنا لتأثير معدلات الأكسجين على عملية الأيض الخلوي والوظائف الفسيولوجية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستراتيجيات جديدة لعلاج مرض فقر الدم (الأنيميا) والسرطان والكثير من الأمراض".



وتلقى معهد كارولينسكا 633 ترشيحا في مجال الطب هذا العام.



ومن المعروف أن السير بيتر جون راتكليف طبيب وعالم بيولوجيا جزيئية بريطاني، من أبرز أبحاثه ما يتعلق باستجابة الخلية لنقص التأكسج.



جائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن كل عام، وتكرم الجوائز الإنجازات في مجالات العلوم والسلام والأدب، وتُمنح منذ عام 1901 بناء على وصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

