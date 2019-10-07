الرياض تحتضن المؤتمر العالمي لطب الكوارث الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف السعودية فعاليات المؤتمر العالمي لطب الكوارث، الأحد، تحت شعار "من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والاستجابة للطوارئ" بمدينة الرياض، ويعقد على مدار يومين.

ومن المقرر تنظيم مجموعة من ورش العمل على هامش المؤتمر الدولي، أبرزها: مقابلة الخبراء في طب الكوارث، ونظام قيادة الحدث، وأساسيات دعم الحياة في الكوارث، ومخاطر الاتصالات، بالإضافة إلى فريق الطوارئ الطبية السعودي.

واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 20 ساعة تعليم مستمر للمشاركين في المؤتمر، ويهدف إلى إنشاء منصة التميز لتبادل المعرفة والخبرات في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث وإدارة الأزمات، وتعزيز الابتكار والرؤى، والبحث والتعاون في هذا المجال.