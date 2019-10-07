دوقة يورك تصبح أول ملكية يكتب اسمها في وثيقة زواج ابنتها الأميرة بياتريس

من المقرر أن تصبح سارة فيرغسون (Sarah Ferguson) دوقة يورك، أول أم ملكية يكتب اسمها في وثيقة زواج ملكية، بعد أن تتزوج ابنتها الأميرة بياتريس (Princess Beatrice) من رجل الأعمال الإيطالي الأصل إدواردو مابيلي موزي (Edoardo Mapelli Mozzi) ويرجع الفضل في ذلك إلى التغييرات الجديدة التي شهدتها قوانين وثائق الزواج الرسمية في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، والتي سمحت بكتابة أسماء أمهات الزوجين على وثائق الزواج بدلا من الاكتفاء فقط بكتابة أسماء والدي الزوجين على الوثيقة كما كان يحدث في الماضي منذ عام 1837، وبذلك ستصبح دوقة يورك أول أم ملكية في العائلة المالكة البريطانية يكتب اسمها في وثيقة زواج ابنتها.

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كان قصر باكنغهام قد أعلن في يوم 26 سبتمبر في هذا العام في بيان رسمي عن خطبة الأميرة بياتريس على صديقها رجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي، وذكر البيان إن الأميرة بياتريس وإدواردو خطبا خلال عطلة سياحية قصيرة في إيطاليا، وأن حفل زفافهما سيقام في العام المقبل، كما وعد البيان بالكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بحفل زفاف الأميرة بياتريس في المستقبل القريب، وإن كانت عدة تقارير جديدة ترجح أن الأميرة بياتريس ستختار إقامة حفل زفافها في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور والتي تعد مكان مفضل لاستضافة حفلات الزفاف الملكية.

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