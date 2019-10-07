شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك تخفيف الحكّة أثناء الحمل؟ والان مع التفاصيل

حكّة الجلد متوسطة الشدة من الأمور الطبيعية خلال الحمل وخاصة حول منطقة البطن. وتفيد التقارير الطبية بأن 20 بالمائة من الحوامل تشتكين من الحكّة. وتؤثر 3 عوامل على حكّة البشرة: تمدد الجلد مع زيادة حجم البطن، والتغيرات الهرمونية، وجفاف الجسم. ويمكنك تخفيف الحكّة أثناء الحمل بواسطة: Advertisements * وضع كمّادات باردة على مناطق الحكة لمدة 10 دقائق. * استخدام كريم مرطّب للبشرة خالٍ من المواد الكيميائية والروائح. * فرك البشرة بعجين من دقيق الشوفان المطحون والمخلوط بالماء.

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