633 مرشحا لنوبل في الطب.. وإعلان الفائز الإثنين

يفتتح موسم توزيع جوائز نوبل العالمية، الإثنين، بإعلان الفائز في الطب من بين 633 مرشحا للجائزة، ومن المقرر منح جائزتي نوبل للآداب عن 2018 و2019، الخميس، بعد فضيحة الاعتداء الجنسي التي لطخت سمعة الأكاديمية السويدية.



ويعلن الفائز بجائزة الطب في ستوكهولم الساعة 9:30 دقيقة بتوقيت جرينتش، وتليها جائزة الفيزياء الثلاثاء، والكيمياء الأربعاء، ثم الآداب الخميس، والاقتصاد 14 أكتوبر/تشربن الأول.

في 11 أكتوبر/تشرين الأول تمنح في أوسلو جائزة نوبل للسلام، وتعتبر الناشطة السويدية المراهقة في مجال البيئة جريتا تونبرج، التي تقف وراء حركة "فرايديز فور فيوتشر"، الأوفر حظا وفق مكاتب المراهنات للفوز بالجائزة هذه السنة.

واستبعد مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو هنريك أوردال فوزها، مشيرا إلى صغر سنها، وإلى أن الرابط بين الاحترار المناخي والنزاعات المسلحة غير مثبت بعد.



وأصغر الفائزين بجائزة نوبل للسلام هي الباكستانية ملالا يوسفزاي في سن الـ17، وحصلت عليها عام 2014.

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وتلقت لجنة نوبل النروجية 301 ترشيح هذه السنة، لكنها لا تكشف أبدا عن الأسماء.

ومن الأسماء المطروحة أيضا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مهندس المصالحة مع إريتريا، ومنظمات غير حكومية مثل "مراسلون بلا حدود" ولجنة حماية الصحفيين "سي بي جاي".

وفي مجال الطب تلقى معهد كارولينسكا 633 ترشيحا.

وتوقعت الإذاعة السويدية أن تكافئ الجائزة هذه السنة الأمريكية من أصل لبناني هدى زغبي، حول التحولات الجينية "ميك بي 2" المسؤولة عن الأمراض الدماغية.

في حين راهنت صحيفة "داجنس نيهيتر" على فوز خبيري المناعة مارك فلدمان (أستراليا)، ورافيندر مايني (بريطانيا)؛ لأعمالهما حول التهاب المفاصل الروماتويدي.

وطرح أيضا اسم الأمريكية ماري كلير كينج التي اكتشفت جينة "بي آر سي إيه 1" المسؤولة عن شكل وراثي من سرطان الثدي.